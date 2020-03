O ex-presidente esteve envolvido em pelo menos dois episódios polêmicos: quando ele chamou para armar “milícias armadas” e quando ele disse que falou para “os militares”.

Erika Segales / La Paz

A Fundação Apolo da Argentina solicitou ao governo Alberto Fernández que informe se esse Estado tem ou teve alguma despesa devido à presença do ex-presidente Evo Morales, ex-vice-presidente Álvaro García Linera e ex-ministra da Saúde Gabriela Montaño.

“Solicitamos informações públicas sobre quanto e quanto gastamos com os argentinos pela presença de Evo Morales, Álvaro García Linera e Gabriela Montaño no país”, publicou a Apolo Foundation em suas contas nas redes sociais. A agência, por sua vez, pediu para saber qual é a condição das três ex-autoridades, ou seja, sejam asiladas ou refugiadas.

O pedido foi feito por escrito ao Ministério de Relações Exteriores e Comércio Internacional e Adoração daquele país. Apolo pede para especificar o valor, a data e o conceito dos pagamentos feitos, se o Estado argentino fizer desembolsos para as três ex-autoridades bolivianas.

“Este pedido está enquadrado na necessidade de saber se os argentinos, além de abrigar pessoas que não respeitam as instituições da democracia, apóiam economicamente sua estadia no país com nossos impostos. É nosso dever, como cidadãos, informar a sociedade sobre todos os eventos que ocorrem em nosso Estado para maior transparência ”, também afirma uma declaração.

Duas controvérsias em três meses

Evo Morales chegou ao país argentino em 12 de dezembro de 2019 para solicitar refúgio após denunciar perseguição política; No entanto, desde que ele entrou naquele país, ele não parou de atacar o governo de Jeanine Añez e esteve envolvido em pelo menos duas declarações controversas.

Na primeira quinzena de janeiro, por telefone, ele levantou a criação de “milícias armadas” na Bolívia e na Venezuela. A proposta fez com que a União Cívica Radical (UCR), o partido histórico daquele país, se voltasse contra ele e analisasse um pedido de expulsão do ex-presidente boliviano.

“Se eu voltei (para a Bolívia), devemos organizar, como a Venezuela, milícias armadas do povo”, as palavras de Morales foram rejeitadas internacionalmente. Até o governo de Alberto Fernández pediu que ele diminuísse o tom de seu discurso.

A ministra das Relações Exteriores, Karen Longaric, enviou uma carta a seu colega argentino, Felipe Solá, solicitando que o governo argentino repudiasse publicamente as declarações de Morales.

Dias depois, o ex-presidente publicamente retirou uma declaração que ele divulgou em suas redes sociais. “Alguns dias atrás, algumas das minhas palavras sobre a formação de milícias foram divulgadas. Eu os retiro. Minha convicção mais profunda sempre foi a defesa da vida e da paz “, disse ele naquela ocasião.

Depois de um mês dessa controvérsia, em 21 de fevereiro, em uma entrevista coletiva para se referir à sua desqualificação como candidato a primeiro senador por Cochabamba, Morales advertiu que ele mantinha contato com “soldados descontentes”.

“Existem soldados patrióticos que se comunicam com preocupação sobre o que está acontecendo e começam a questionar seus comandantes e esse contato continuará, até onde a direita souber. Eu tenho o direito de me comunicar ”, afirmou ele em entrevista coletiva.

Ele também indicou que foi informado sobre as ações do comando da polícia e afirmou que também havia descontentamento.

A fundação é crítica a Fernández

A Fundação Apolo Bases for Change (Fundação Apolo) foi fundada em 2016 por um grupo de cidadãos comprometidos com a luta contra a corrupção, a transparência e o desenho de melhores políticas públicas para contribuir com o desenvolvimento da Argentina. Sua equipe de ativismo judicial da Fundação Apolo é liderada pelo advogado José Magioncalda.

Alguns meios de comunicação argentinos identificam essa organização como crítica ao governo de Alberto Fernádez e ao Kirchnerismo.

Há um mês, a Fundação Apolo apresentou uma queixa contra Cristina Fernández ao Escritório Anticorrupção (OA), depois que ela disse que havia uma suposta perseguição política contra ela que respondeu a um “componente da máfia” dos ancestrais do ex-presidente Mauricio Macri.

