Funcionário do Terminal de Rio Branco sofre infarto e é salvo por PM

O funcionário do Terminal Urbano de Rio Branco, Ronildo, sofreu uma parada cardíaca por volta das 06h36min da manhã do último dia 24 de junho em seu local de trabalho. As imagens foram captadas pelo sistema de segurança do terminal.

Nas imagens, é possível constatar o início do ataque, na qual seu Ronildo leva a mão ao peito e tenta ligar aos colegas, mas sem sucesso. Em seguida, ele sai da cadeira e vai em busca de ajuda em outra plataforma do terminal e cai em seguida.

Com agilidade e rapidez, o policial militar deu início ao procedimento de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que conduziu o cidadão ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Atualmente, seu Ronildo está vivo e se recuperando do ataque.