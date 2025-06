Fugitivo ameaça moradores após escapar de fórum em Rodrigues Alves

O Ramal Icuriã é estratégico para a população de Assis Brasil, e essa licitação é mais um passo na execução das ações da Operação Verão 2025”.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), tornou público o aviso de licitação para a recuperação do Ramal Icuriã, em Assis Brasil. A concorrência eletrônica nº 062/2025 foi publicada na sexta-feira, 14, e tem como objetivo a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de infraestrutura rural.

O edital está disponível nos sites www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br (UASG: 927996)

As propostas poderão ser enviadas até as 9h15 (horário de Brasília) do dia 7 de julho de 2025, quando terá início a disputa de preços na plataforma ComprasNet.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destaca a importância da iniciativa para fortalecer a atuação nos municípios: “Estamos avançando com planejamento e responsabilidade para garantir melhorias nos acessos rurais. O Ramal Icuriã é estratégico para a população de Assis Brasil, e essa licitação é mais um passo na execução das ações da Operação Verão 2025”.

A recuperação do ramal integra a estratégia do governo de assegurar trafegabilidade e escoamento da produção nos municípios acreanos, promovendo mais qualidade de vida e desenvolvimento no campo.

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, concluiu em agosto do ano passado, 2024, 2, a reforma da ponte de 72 metros no km 12 do ramal Icuriã, em Assis Brasil.

