Fugitivo acusado de homicídio continua à solta após 18 dias de buscas no Acre

De acordo com o major Abraão Silva, comandante da PM no Vale do Juruá, testemunhas relataram que o crime pode estar relacionado a um acerto de contas entre integrantes de organizações criminosas.

Suspeito preso nega autoria do crime

Francisco Jailson Silva da Costa, 31 anos, foi preso sob suspeita de envolvimento no homicídio. Em depoimento, ele admitiu estar no local no momento do crime, mas afirmou que outra pessoa teria sido responsável pelas facadas que mataram Daniel.

A polícia segue investigando as circunstâncias do caso e a possível participação de mais envolvidos. Enquanto isso, a comunidade local permanece apreensiva diante da violência que pode estar ligada a disputas entre facções.