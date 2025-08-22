Fugas de presídios do AC: 14 ainda seguem foragidos após dois meses; veja quem são

Portaria do Ministério da Justiça autoriza permanência de agentes até 25 de novembro para apoio em policiamento, perícia e combate a crimes na região; operação integra Plano Amazônia: Segurança e Soberania

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial da União a portaria que prorroga por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Acre. Assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a medida autoriza a permanência dos agentes federais no estado entre 28 de agosto e 25 de novembro de 2025, em caráter episódico e planejado.

De acordo com a Portaria MJSP nº 1.006, os efetivos atuarão em conjunto com os órgãos de segurança locais em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, com objetivo de preservar a ordem pública e a integridade das pessoas e do patrimônio. O governo acreano fornecerá apoio logístico e infraestrutura complementar para as operações.

A iniciativa integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), estratégia federal para fortalecer a presença do Estado na região e combater crimes como tráfico de drogas, violência organizada e delitos ambientais. O número específico de agentes será definido pela Diretoria da Força Nacional, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública.

