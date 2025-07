Fuga em presídio do Acre completa 24 dias sem recapturas; foragidos somam mais de 460 anos de prisão

Entre os nove fugitivos do Complexo Penitenciário de Rio Branco estão criminosos condenados por homicídio e organização criminosa; operações de busca seguem sem resultados

As operações para recapturar os nove detentos que escaparam do Complexo Penitenciário de Rio Branco no dia 19 de junho seguem sem resultados até esta terça-feira (8), completando 24 dias de buscas. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) afirmou que as forças de segurança mantêm as diligências, mas nenhum dos fugitivos foi recapturado até o momento.

Os foragidos, que estavam no pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório, acumulam mais de 467 anos de prisão em condenações por crimes como roubo, homicídio e associação criminosa. Entre eles está Arthur Carvalho Gomes, condenado a 86 anos por participação na invasão ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo em 2021, que resultou na morte de um homem de 26 anos.

Perfil dos fugitivos com maiores penas

Ozeia Paulo Germana Ferreira: 105 anos e 6 meses de prisão

Arthur Carvalho Gomes: 86 anos e 3 meses de prisão (envolvido no ataque ao Cidade do Povo)

Demais fugitivos: condenações por roubo, homicídio e organização criminosa

A fuga ocorreu por volta das 6h do dia 19 de junho, e as penas dos detentos podem ser aumentadas devido ao crime de evasão, que prevê de seis meses a dois anos de detenção adicional.

As forças de segurança continuam com operações em possíveis rotas de fuga, enquanto o Iapen-AC investiga as falhas que permitiram a evasão. A população foi alertada para não abordar os fugitivos e acionar a polícia em caso de informações.

Estão foragidos:

Arthur Carvalho Gomes

Carlos Vitor de Castro Cardoso

Davi Castro de Souza

Francisco Guimarães Santana

Geovane Costa Almeida

Isaquiel Martins de Souza

Johnatan Silva Magalhães

Natanael do Nascimento Salgueiro

Ozeias Paulo Germana Ferreira

“A Polícia Penal, bem como as demais forças de segurança, vem empregando todos os esforços na tentativa de realizar a captura dos foragidos, inclusive com emprego de aeronave”, disse Marcos Frank, presidente do Iapen-AC.

O Complexo Penitenciário de Rio Branco é o maior do estado e tem cerca de 3.208 presos homens, segundo o Iapen-AC.

O sistema carcerário estadual conta com os presídios Feminino, Unidade de Regime Fechado (URF), além da Unidade de Recolhimento Provisório (URP), de onde os detentos fugiram, e presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves.

