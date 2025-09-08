Fuga em presídio de Cruzeiro do Sul levanta suspeitas sobre escolha do horário

Direção aponta que detentos podem estar feridos e questiona tentativa durante visita de crianças

Oito presos do bloco 7 do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, fugiram na tarde do último sábado (6), aproveitando o barulho da forte chuva para cavar buracos em duas celas. Segundo o diretor da unidade, Elves Barros, os fugitivos devem estar feridos, já que tiveram de atravessar cercas com concertinas, deixando marcas de sangue pelo trajeto.

Durante a fuga, ocorrida por volta das 15h, o bloco 8 recebia familiares para visitas, incluindo crianças — fato que causou estranheza à direção. “O que nos deixa com um ponto de interrogação é o porquê de eles terem fugido justamente no período de visitação de crianças. Em tese, havia um princípio de não fugir nesses dias, até porque familiares deles também estavam presentes”, afirmou Barros.

Ainda no sábado à noite, policiais relataram ter visto quatro dos fugitivos saindo de uma área de floresta, mas o grupo retornou à mata antes de ser recapturado. Os oito homens pertencem a uma facção criminosa. Somadas, as penas de seis deles chegam a 213 anos de prisão, por crimes como homicídio e tráfico.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários