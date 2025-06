Fuga ao desabastecimento: Pandinos invadem postos brasileiros em busca de combustível

Reportagem exclusiva mostra fluxo intenso de veículos bolivianos abastecendo sem restrições no Acre, enquanto Pando enfrenta crise nas bombas

Uma equipe da UNITEL flagrou nesta terça-feira (3) um movimento incomum nos postos de Brasileia, no Acre: uma fila quase exclusiva de veículos bolivianos abastecendo livremente, enquanto Cobija sofre com o desabastecimento crítico. Apesar do real estar 35% mais valorizado que o boliviano, o abastecimento no Brasil se tornou a única opção.

“Enquanto em Cobija precisamos mostrar documentos e temos limite de 20 litros, aqui encho o tanque, galões e até baldes se quiser”, relatou um motorista anônimo à equipe. A reportagem presenciou cenas de:

• Caminhonetes levando até 200 litros em recipientes adicionais

• Mototaxistas transportando galões de 20 litros nas garupas

• Famílias fazendo “viagens turísticas” só para abastecer

Em 1 hora de observação, 100% dos veículos atendidos tinham placas bolivianas (incluindo Zofra). Abastecimento sem limite de litros ou exigência de documentos – diferentemente das restrições em Cobija. Motos sem placas também circulavam normalmente entre os postos

Enquanto a Federação de Camponeses mantém bloqueios a cisternas em Pando, criando filas quilométricas e racionamento, brasileiros atendem pandinos sem burocracia. “Aqui encho até o limite do tanque”, brinca um motorista de caminhonete, referindo-se à falta de limites.

Impacto econômico:

Moeda boliviana desvalorizada encarece o combustível em até 30%

Mesmo assim, compensa frente à escassez total em Pando

Postos de Brasileia e Epitaciolândia registram aumento de 200% no movimento

A reportagem não identificou qualquer controle migratório ou aduaneiro sobre o fluxo, levantando questões sobre regulamentação fronteiriça. Enquanto isso, autoridades bolivianas seguem sem solução para a crise que completa 5 dias.

A UNITEL acompanhará a reação das autoridades bolivianas frente a este êxodo de combustível e possíveis medidas para conter a crise.

Imagens contrastantes: filas caóticas em postos bolivianos, abastecimento rápido e sem burocracia no Brasil, com depoimentos de usuários frustrados.

“Da escassez à fartura de combustível no Brasil 🇧🇴⛽🇧🇷”

Veja vídeo com TV Unitel:



