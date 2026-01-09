Acre
Frota de veículos do Acre cresce acima da média nacional e chega a 385 mil em 2025
Impulsionado pelas motocicletas e caminhonetes, estado registra expansão de cerca de 4%, superior ao índice do Brasil e da Região Norte.
A frota de veículos do Acre apresentou crescimento proporcionalmente mais acelerado do que o registrado no Brasil entre janeiro de 2024 e novembro de 2025, segundo dados do Ministério dos Transportes. Enquanto a frota nacional alcançou 128,6 milhões de veículos, com aumento estimado entre 2,8% e 3% no período, o Acre chegou a 385.341 veículos, registrando expansão em torno de 4%, índice superior tanto à média brasileira quanto à da Região Norte.
No cenário nacional, o crescimento ocorreu de forma relativamente equilibrada entre automóveis, motocicletas e caminhonetes, refletindo uma retomada gradual do mercado automotivo. Os automóveis somaram 64,4 milhões de unidades em 2025, com avanço próximo de 2% em relação a 2024. Já as motocicletas alcançaram 29,7 milhões de unidades e apresentaram crescimento em torno de 4%, mantendo-se como o segundo maior grupo da frota brasileira.
No Acre, entretanto, o comportamento foi mais concentrado em determinados tipos de veículos. As motocicletas se consolidaram como o principal motor da expansão da frota estadual, alcançando 165.372 unidades em novembro de 2025. Em comparação com dezembro de 2024, o aumento foi estimado entre 6% e 7%, percentual significativamente superior à média nacional. Com isso, as motos passaram a representar cerca de 43% de toda a frota acreana, evidenciando sua centralidade na mobilidade da população, especialmente pelo menor custo de aquisição e manutenção e pela adaptação às condições urbanas e rurais do estado.
Os automóveis totalizaram 109.766 unidades em 2025 e apresentaram crescimento mais moderado, em torno de 2% no período analisado. Apesar do avanço contido, os carros de passeio seguem como o segundo principal grupo da frota estadual, embora tenham perdido participação relativa diante do crescimento mais intenso das motocicletas.
As caminhonetes também registraram desempenho acima da média, somando 36.164 veículos e apresentando crescimento estimado entre 5% e 6%. O avanço é associado à forte utilização desse tipo de veículo em áreas rurais, ramais e atividades produtivas, especialmente fora da capital.
O segmento de caminhões alcançou 8.500 unidades em circulação no Acre, com crescimento próximo de 3% entre 2024 e 2025, acompanhando a dinâmica da atividade econômica e do transporte de cargas. Em contraste, os veículos destinados ao transporte coletivo permaneceram praticamente estáveis. Os micro-ônibus chegaram a 601 unidades e os ônibus a 1.458, com variação inferior a 1%, indicando baixo nível de renovação ou ampliação dessa frota no período.
Na comparação regional, o Acre responde por cerca de 5% da frota total da Região Norte, estimada em aproximadamente 7,5 milhões de veículos. Apesar da participação modesta em números absolutos, o estado se destaca pelo crescimento proporcional acima da média regional e nacional, sobretudo nos segmentos de motocicletas e veículos utilitários.
Rio Acre segue em vazante e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco
Nível do rio marcou 9,60 metros na manhã desta sexta-feira, mesmo após registro de chuva nas últimas 24 horas.
Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre nesta sexta-feira
Aviso de perigo potencial prevê volumes de até 50 mm ao longo do dia e ventos que podem chegar a 60 km/h em quase todo o estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (9) um aviso meteorológico de chuvas intensas para o estado do Acre. O alerta é classificado como de perigo potencial, nível amarelo, e tem validade das 9h22 até as 23h59 do mesmo dia.
Segundo o Inmet, a previsão indica chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. As precipitações devem ser acompanhadas de ventos fortes, com rajadas variando entre 40 e 60 quilômetros por hora.
O aviso abrange praticamente todo o território acreano, conforme mapa divulgado pelos órgãos oficiais de monitoramento. Diante do cenário, o Inmet recomenda atenção para possíveis transtornos, como alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Prefeitura fixa calendário da folha salarial e do 13º dos servidores em 2026
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira, 09, o Decreto nº 25, que estabelece o calendário oficial de pagamento das remunerações dos servidores do Poder Executivo municipal ao longo de 2026. A medida também define os prazos para entrega de documentos e autorizações de verbas variáveis pelos órgãos da administração direta e indireta.
Assinado pelo prefeito Tião Bocalom (PL), o decreto fixa datas-limite para envio de documentos à Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, além do dia de corte das consignações, do processamento da folha e do pagamento mensal dos salários. O objetivo, segundo o texto oficial, é organizar e dar previsibilidade ao fluxo de pagamentos dos servidores municipais.
De acordo com o anexo único do decreto, os pagamentos ocorrerão, em regra, entre os dias 22 e 25 de cada mês, com pequenas variações ao longo do ano. Em janeiro, por exemplo, o pagamento está previsto para o dia 22, enquanto em fevereiro, março, abril, junho, agosto, setembro e novembro os salários serão pagos no dia 25. Em maio e outubro, o crédito ocorrerá no dia 23, e em julho no dia 24.
Para o mês de dezembro, o cronograma prevê datas diferenciadas: o pagamento dos salários será realizado no dia 21, enquanto o 13º salário terá o processamento no dia 10 e pagamento no dia 18 de dezembro. Já os prazos para entrega de documentos e corte das consignações em dezembro estão fixados para 1º de dezembro.
O decreto também determina que os lançamentos de verbas variáveis na folha de pagamento dependem de autorização prévia do chefe do Poder Executivo municipal, reforçando o controle administrativo sobre os gastos com pessoal.
