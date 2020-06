Em um trecho de menos de 20km na BR 317, sentido Epitaciolândia/Capital, três acidentes foram registrados em um curto período, fazendo com que as equipes de socorristas e autoridades policiais agissem rápido na tarde desta quinta-feira, dia 25.

Na ponte existente no km 5 por volta das 10h00, duas mulheres (não identificadas) que trafegavam em uma moto modelo Honda, placa MZW 4079, não teriam percebido ao se aproximarem que havia uma depressão no acesso sentido cidade. Ao baterem a roda, quase perderam o controle.

Já a garupa da moto perdeu o equilíbrio e caiu na ponte, onde sofreu um corte no tornozelo e uma fratura no braço esquerdo. Esta foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiro do 5º Batalhão e conduzida ao hospital, onde foi medicada e ficou em observação.

Por volta das 16h30, um veículo modelo Chevrolet, placas NXR 9194, que tinha duas mulheres no interior (não identificadas) estavam com destino à Epitaciolândia, quando teriam perdido o controle ao entrar numa curva no km 19, fazendo com que saísse da estrada e capotado.

As duas mulheres saíram ilesas do acidente. Foi apurado que o veículo derrapou após passar por um trecho que tem muito barro e piçarra, já que a BR no trecho entre Xapuri e Epitaciolândia, está recebendo manutenção. O veículo foi resgatado por um guincho e as mulheres levadas para a cidade sem ferimentos.

Já no km 01, por volta das 19 horas, dois homens estavam chegando na cidade em uma moto modelo Honda, placa NXR 5750, quando um ciclista aparentemente embriagado, teria cruzado na frente da moto, fazendo com que acontecesse um choque e caíssem no asfalto.

O condutor da moto identificado como Leonardo Correia, sofreu algumas escoriações e o garupa, identificado como Dilson O. Campos Marques, teria batido a cabeça e sofreu um corte no supercílio, chegando a desmaiar.

Foi apurado que, uma ambulância do SAMU que passava pelo local rumo à Capital com um paciente, teria prestado apoio e acionou os Bombeiros para realizar o resgate para o hospital em Brasiléia. O ciclista aparentemente embriagado, se evadiu do local.

E por último, por volta das 18 horas, a mesma equipe dos bombeiros foram acionados para um terreno localizado Bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia, próximo ao SESC, para que realizassem um resgate de uma capivara que havia caído dentro de um poço abandonado sem tampa.

O animal após ser regatado, foi levado para uma área segura e solto na mata. Foi orientado para que o poço fosse fechado o mais rápido possível, afim de evitar que uma criança ou adulto possa cair e causar uma tragédia maior.

