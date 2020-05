Durante a madrugada desta quarta-feira, dia 27, o hospital regional Raimundo Chaar localizado em Brasiléia, registrou três mortes, sendo que uma fora de causas naturais e duas, atestaram com o vírus covid-19.

As vítimas, seriam um homem de 42 anos, da cidade vizinha de Epitaciolândia, caso esse que registra o primeiro do município. Segundo foi informado pela equipe do hospital, este tinha problemas de pressão alta e apresentou complicações do covid-19 e não resistiu.

O segundo caso seria de uma senhora com idade acima de 70 anos. Já vinha com problemas de pressão alta, enfisema pulmonar e insuficiência renal, que se juntou com o vírus, acarretando problemas até sua morte.

Os corpos foram liberados para que a funerária realize os enterros o mais rápido possível, conforme exigidos pelo protocolo da Organização Mundial da Saúde – OMS, sem que aja aglomerações de pessoas.

