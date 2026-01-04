Fronteira entre Brasil e Venezuela é reaberta em Pacaraima após horas de interdição

Passagem foi fechada após ataque militar dos EUA à Venezuela e voltou a funcionar sob monitoramento do Exército Brasileiro

A fronteira entre a Venezuela e o Brasil foi reaberta na tarde deste sábado (3), no município de Pacaraima, no norte de Roraima. A passagem havia sido interditada horas antes, após os Estados Unidos lançarem um ataque militar de grande escala contra a Venezuela durante a madrugada.

Com a reabertura, o tráfego de veículos e a circulação de pessoas voltaram a ser autorizados, sob acompanhamento de militares do Exército Brasileiro, que seguem monitorando a situação na região fronteiriça.

Durante o período de fechamento, brasileiros que estavam em território venezuelano conseguiram retornar ao país, após passarem por fiscalizações realizadas pelas autoridades da Venezuela e por uma checagem rápida conduzida por militares brasileiros no momento da entrada no Brasil.

Logo após a liberação da fronteira, migrantes também passaram a ingressar em território brasileiro, reacendendo a atenção das autoridades para possíveis reflexos humanitários e de segurança em Roraima, estado que historicamente concentra a maior parte do fluxo migratório proveniente do país vizinho.

As autoridades seguem em estado de atenção diante dos desdobramentos do cenário internacional e dos possíveis impactos na região de fronteira.

