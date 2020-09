Uma reunião que durou cerca de quatro horas no gabinete da prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, onde recebeu a Ministra do Meio Ambiente e das Águas da Bolívia e Delegada Departamental no Estado do Pando, Maria Elva pinckertde Paz, juntamente com o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores e da cidade vizinha de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, além de secretários de saúde municipais, assessores jurídicos e convidados.

O ponto principal da reunião desta quinta-feira, dia 10, seria a tão esperada abertura da fronteira que liga esses três municípios, uma vez que estão a praticamente seis meses fechadas devido a pandemia causada pelo covid-19.

O impedimento da passagem entre os dois países causou um desabastecimento comercial entre as cidades, além de outros problemas sociais. Mesmo com a Portaria que permitia o trânsito entre cidades gêmeas, não ocorria a reciprocidade no lado boliviano, o que causou bloqueio.

Com a nova portaria do lado boliviano, se iniciou as tratativas de abertura, mediante cuidados na área de saúde, como implantação de barreiras sanitárias afim de controlar o trânsito entre os brasileiros e bolivianos.

Na manhã desta quinta-feira, o Exercito Brasileiro retirou a barreira existente na cidade de Epitaciolândia, que dá acesso à Ponte Internacional, o que ocasionou uma passagem de pessoas e veículos sem qualquer tipo de fiscalização.

Neste momento, as autoridades dos municípios entenderam que não poderia haver trânsito sem fiscalização, sendo necessário o bloqueio do lado boliviano novamente até resolver todos os pontos pendentes.

Foi quando chegou representantes da Polícia Federal, Exército Brasileiro e Polícia Militar, onde entraram em acordo para ajudar no policiamento e bloqueio da fronteira em horários específicos.

Próximos ao meio-dia, após conversarem por telefone com o comandante geral da Polícia Militar do Acre, ficou decidido que somente nesta sexta-feira, acontecerá a abertura oficial da fronteira pela cidade de Epitaciolândia, ficando a ponte Wilson Pinheiro fechada por falta de efetivo policial.

Os horários durante a semana, serão das 7hs às 18 horas. Nos finais de semana e feriados, será das 7hs às 14hs. Com fiscalização sanitária e apoio policial no acesso a Ponte Internacional, em Epitaciolândia.

Após esse acerto, os prefeitos; Gatty Ribeiro (Cobija), Fernanda Hassem (Brasiléia) e Tião Flores (Epitaciolândia), assinaram o termo de reciprocidade entres os municípios, permitindo o tráfego dos moradores nas cidades.

Veja o Termo liberação de trânsito na fronteira, assinado pelos gestores abaixo.

Os prefeitos de Epitaciolândia e Brasiléia, falaram em vídeo ao vivo, da importância do momento. A Ministra da Bolívia e o prefeito de Cobija também comentaram.

