Frio chega em Santa Cruz e final de semana será gelado segundo especialista

Fazendo História

Tudo indica que o atual governador do Acre Gladson Cameli, entrará para história inaugurando a tão esperada Ponte da Sibéria na cidade de Xapuri.

São décadas de espera

Após décadas de espera, a população segue próxima de receber o “maior presente e a mais importante obra do município” falta pouco.

Vai começar

Estamos terminando o primeiro semestre do ano de 2024, e o ‘período eleitoral’ se inicia com as pré-candidaturas sendo apresentadas.

Nomes Novos

O que não vai faltar na região de Brasiléia e Epitaciolândia, são nomes novos para o povo escolher, sobretudo, para o parlamento mirim.

Para todo gosto e segmento

Importante salientar, que temos nas pré-candidaturas e possíveis futuras, representantes de todas classes e representações, fique atento desde agora (…)

Por falar em Brasiléia, tomaram camomila!?

Já faz algum tempo que o parlamento mirim em Brasiléia não apresenta nenhum debate acalorado e nem batidas na mesa, algo que já foi bastante comum (…)

Obra importante

A desapropriação de terrenos, residências e pequenos comércios próximo onde vai ser construída a nova ponte que ligará Brasiléia e Epitaciolândia, é um forte sinal, que de fato sairá do papel.

Que fique claro!

A obra da Ponte é hoje o assunto mais debatido na fronteira, porém, se trata de uma grande estrutura, logo, sua inauguração ficará para próxima gestão, que será decidida nas urnas (…)

Não precisa de pesquisa

Se existe um lugar que podemos dizer que não precisa de pesquisa para termos uma análise real do cenário político é em Assis Brasil (…)

Nas ruas, praças, igrejas e bar

Basta conversar com seu “João ou Dona Maria” que fica fácil entender as transformações naquele município e perceber o nome que deverá ser escolhido para continuar administrando (…)

Simples assim!

Sabemos que existe hoje dois grupos políticos que disputam o poder em Brasiléia, um no comando de Fernanda Hassem (PP) e outro de Leila Galvão (MDB), logo, o próximo chefe do executivo municipal deverá sair desse meio (…)

Os acreanos também pagam impostos

Assim como os gaúchos, os acreanos passaram por uma catástrofe e da mesma forma pagam impostos e tributos, mas, em algum momento, parece que o tratamento por parte do governo federal foi diferenciado para com os nossos queridos irmãos, demonstrando por diversas vezes um descaso com o estado que lutou para ser brasileiro.

Muitos em silêncio

É possível notar o comportamento de muitos parlamentares que tomam café e almoçam em Brasília e deviam lutar por nossos direitos, simplesmente, seguirem em silêncio.

Talvez a distância, só que não…

A distância geograficamente falando, não impede em momento algum que um PIX, crédito ou até mesmo o auxílio construção, algo tão necessário nesse momento, chegue para população do Acre, que mais uma vez foi afetada pelas enchentes

