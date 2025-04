Frigoríficos do Acre recebem nota zero em controle de desmatamento em ranking nacional

Estudo “Radar Verde 2024” aponta que Frisacre e Frigonorte não monitoram fornecedores para evitar desmatamento; área de risco ultrapassa 1,7 milhão de hectares

Dois frigoríficos do Acre dedicados ao abate de bovinos foram avaliados com nota zero em um estudo recente sobre sustentabilidade na cadeia pecuária. O Radar Verde – Resultados Frigoríficos 2024, divulgado no início deste ano, apontou que as empresas Frisacre (Frigorífico Santo Afonso do Acre Ltda) e Frigonorte Acre não demonstraram ter um sistema eficiente de controle sobre seus fornecedores para evitar a aquisição de gado proveniente de áreas desmatadas na Amazônia.

O relatório analisa o comprometimento de frigoríficos com a sustentabilidade, especialmente no combate ao desmatamento ilegal associado à pecuária. A nota zero indica que as empresas não possuem mecanismos transparentes ou políticas verificáveis para garantir que sua cadeia de suprimentos não esteja vinculada a crimes ambientais.

A pecuária é uma das principais atividades econômicas do Acre, mas a falta de monitoramento rigoroso pode contribuir para a degradação da floresta. O estudo reforça a pressão por maior rastreabilidade e adoção de critérios ambientais no setor, especialmente diante de exigências de mercados internacionais e acordos de preservação.

Impacto e reação

A divulgação do resultado coloca os frigoríficos em alerta, já que grandes compradores, como redes de supermercados e exportadores, têm priorizado fornecedores com certificações sustentáveis. Enquanto isso, organizações ambientais cobram fiscalização mais rígida e políticas públicas que vinculem a produção pecuária à conservação da Amazônia acreana.

Dados Alarmantes

Dois frigoríficos acreanos estão entre os piores avaliados no Radar Verde 2024, estudo que analisa práticas sustentáveis no setor de carne bovina:

Frisacre Frigorífico Nota: 0 (controle de fornecedores)

Área de risco: 1.603.338 hectares (equivalente a 10x a cidade de São Paulo) Frigonorte Acre Nota: 0

Área de risco: 104.036 hectares

Contexto do Estudo

Metodologia: Avalia 134 frigoríficos brasileiros em: Rastreabilidade da cadeia Bloqueio a fornecedores em áreas desmatadas Transparência de dados

Melhores notas: Marfrig (96,8), Minerva (94,4) e Rio Maria (92,2)

Critério “nota zero”: Falta total de políticas para evitar carne ligada ao desmatamento

Impactos e Repercussões

Risco comercial:

Frigoríficos podem perder mercados internacionais (UE e EUA exigem comprovação de origem sustentável)

Ambiental:

Acre tem 94% do território na Amazônia Legal

Desmatamento para pecuária é principal vetor de perda florestal no bioma

O Que Dizem os Especialistas?

“Nota zero significa que não há qualquer sistema para identificar se a carne vem de áreas desmatadas. É inaceitável em 2024”

— Breno Herrera, coordenador do Radar Verde

Próximos Passos

MP-AC pode abrir investigação sobre violação de acordos ambientais

Sindicatos rurais pressionam por capacitação em rastreabilidade

Compradores internacionais monitoram caso

Grau de Exposição ao Risco de Desmatamento

O Radar Verde avalia também o Grau de Exposição ao Risco de Desmatamento, que mede a área com fatores de risco de desmatamento nas zonas potenciais de compra de gado das empresas. Estes fatores incluem desmatamento recente, áreas embargadas por desmatamento ilegal e risco de desmatamento no curto prazo.

Até o fechamento desta matéria, as empresas não se pronunciaram sobre o estudo. O caso deve reacender o debate sobre a responsabilidade socioambiental do setor agropecuário no Acre e na região amazônica.

De acordo com o novo relatório, os cinco frigoríficos com maior Grau de Exposição ao Risco de Desmatamento são, nesta ordem: JBS, Frigo Manaus, Frialto, Masterboi e Amazon Boi.

A JBS é a empresa mais exposta ao risco, com cerca de 11,5 milhões de hectares — uma área maior do que o estado de Santa Catarina. Essa alta exposição, que é o dobro da segunda colocada, está diretamente relacionada à escala de operação da empresa na região: das 24 plantas frigoríficas que a JBS possui na Amazônia, 21 estão em atividade. A maioria das outras empresas do setor possui apenas uma unidade na região.

