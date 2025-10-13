Conecte-se conosco

Geral

Frigorífico é interditado por irregularidades sanitárias em Brasileia

Publicado

10 minutos atrás

em

O frigorífico Frigonutri, localizado no Ramal do Polo, em Brasileia, foi interditado pela Justiça após constatação de graves irregularidades sanitárias e ambientais. A decisão da Vara Cível da Comarca de Brasileia atende a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Inspeções realizadas pelo MPAC apontaram condições inadequadas de higiene e funcionamento, com equipamentos oxidados, falhas na drenagem, ausência de isolamento em áreas de manipulação, problemas nas lagoas de tratamento de efluentes e falta de licença ambiental de operação. O frigorífico realiza abate de bovinos e suínos destinados ao comércio local.

Os técnicos também verificaram que o estabelecimento ignorava notificações e recomendações do MPAC e de órgãos de fiscalização, mantendo as atividades mesmo sem regularização.

A Justiça considerou que as irregularidades representam risco à saúde pública, ao meio ambiente e violam normas sanitárias, ambientais e de defesa do consumidor. A interdição valerá até que o frigorífico comprove o cumprimento de todas as exigências legais, incluindo licenças de operação e sanitária, plano de gerenciamento de resíduos, laudos laboratoriais da água e adequação da estrutura física.

Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 5 mil, revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente e Florestas (Femaf). O Idaf, Imac e as secretarias de Saúde estadual e municipal foram comunicados sobre a decisão.

O frigorífico poderá realizar obras e adequações autorizadas pelos órgãos competentes, mas permanece proibido de realizar abate e processamento até a regularização completa. Somente após nova vistoria técnica conjunta do MPAC, Idaf e Imac poderá ser avaliada a liberação das atividades.

Com informações do MPAC

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Polícia Militar apreende armas e drogas durante patrulhamento no Recanto dos Buritis

Publicado

9 minutos atrás

em

13 de outubro de 2025

Por

Na madrugada desta segunda-feira, 13, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de uma guarnição da Força Tática do 2° Batalhão, apreendeu armas de fogo, munições, drogas e dinheiro durante patrulhamento no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima de que um indivíduo teria entrado em um terreno baldio carregando uma mochila preta e saído logo em seguida sem o objeto. Diante das informações, a equipe policial realizou buscas minuciosas no local e localizou a mochila parcialmente escondida entre a vegetação.

No interior do material foram encontradas seis armas de fogo calibre 28, munições, porções de cocaína, maconha e crack, além de uma quantia em dinheiro. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia da 2ª Regional para os devidos procedimentos cabíveis.

Comentários

Continue lendo

Geral

Caminhoneiro é preso com anfetaminas, cocaína e ‘rebite’ em Cruzeiro do Sul

Publicado

1 hora atrás

em

13 de outubro de 2025

Por

Um caminhoneiro que seguia de Cruzeiro do Sul para Tarauacá, na noite da última sexta-feira, 10, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com três tipos de drogas quando transitava na BR-364. O motorista chegou a pedir ajuda dos policiais alegando problemas no carro onde os entorpecentes foram encontrados. Ele ficou nervoso na ação e chegou a passar mal.

A equipe da PRF estava no km 752.4 da BR 364, quando um caminhão com semirreboque, saindo de um posto de combustível, chamou a atenção. O motorista, identificado como Tiago, solicitou apoio da guarnição, dizendo que o volante estava muito pesado e precisava de óleo para colocar no hidráulico. O caminhão tinha alguns itens de segurança precários e quando o motorista abriu a porta, os policiais acharam uma trouxinha de cocaína e um canudo utilizado para cheirar o pó. O homem ficou tão nervoso que chegou a vomitar e transpirava de forma excessiva, sendo necessário a equipe acalmá-lo durante a ação.

Na cabine do caminhão, a PRF encontrou 62 unidades de anfetaminas, 9 papelotes de cocaína e nobésio, conhecido como rebite, substância sem regulamentação pela Anvisa, utilizada por caminhoneiros para dirigir por muitas horas de forma ininterrupta, sem dormir e descansar. O homem, o caminhão e as drogas foram entregues na delegacia de polícia de Cruzeiro do Sul.

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem acusado de furto qualificado em Rodrigues Alves

Publicado

4 horas atrás

em

13 de outubro de 2025

Por

Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Rodrigues Alves.

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento, nesta segunda-feira, 13, a um mandado de prisão contra um homem acusado de furto qualificado no município.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o investigado estava residindo e trabalhando em Porto Velho (RO). Após contato com os familiares, a autoridade policial solicitou que o suspeito se apresentasse espontaneamente na delegacia.

Na manhã desta segunda-feira, o homem compareceu à unidade policial, momento em que foi dada voz de prisão em cumprimento à ordem judicial.

O acusado será encaminhado para audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção ou revogação de sua prisão.

 

Fonte: PCAC

Comentários

Continue lendo