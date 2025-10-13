Geral
Frigorífico é interditado por irregularidades sanitárias em Brasileia
O frigorífico Frigonutri, localizado no Ramal do Polo, em Brasileia, foi interditado pela Justiça após constatação de graves irregularidades sanitárias e ambientais. A decisão da Vara Cível da Comarca de Brasileia atende a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).
Inspeções realizadas pelo MPAC apontaram condições inadequadas de higiene e funcionamento, com equipamentos oxidados, falhas na drenagem, ausência de isolamento em áreas de manipulação, problemas nas lagoas de tratamento de efluentes e falta de licença ambiental de operação. O frigorífico realiza abate de bovinos e suínos destinados ao comércio local.
Os técnicos também verificaram que o estabelecimento ignorava notificações e recomendações do MPAC e de órgãos de fiscalização, mantendo as atividades mesmo sem regularização.
A Justiça considerou que as irregularidades representam risco à saúde pública, ao meio ambiente e violam normas sanitárias, ambientais e de defesa do consumidor. A interdição valerá até que o frigorífico comprove o cumprimento de todas as exigências legais, incluindo licenças de operação e sanitária, plano de gerenciamento de resíduos, laudos laboratoriais da água e adequação da estrutura física.
Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 5 mil, revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente e Florestas (Femaf). O Idaf, Imac e as secretarias de Saúde estadual e municipal foram comunicados sobre a decisão.
O frigorífico poderá realizar obras e adequações autorizadas pelos órgãos competentes, mas permanece proibido de realizar abate e processamento até a regularização completa. Somente após nova vistoria técnica conjunta do MPAC, Idaf e Imac poderá ser avaliada a liberação das atividades.
Com informações do MPAC
Polícia Militar apreende armas e drogas durante patrulhamento no Recanto dos Buritis
Na madrugada desta segunda-feira, 13, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de uma guarnição da Força Tática do 2° Batalhão, apreendeu armas de fogo, munições, drogas e dinheiro durante patrulhamento no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.
A ação ocorreu após uma denúncia anônima de que um indivíduo teria entrado em um terreno baldio carregando uma mochila preta e saído logo em seguida sem o objeto. Diante das informações, a equipe policial realizou buscas minuciosas no local e localizou a mochila parcialmente escondida entre a vegetação.
No interior do material foram encontradas seis armas de fogo calibre 28, munições, porções de cocaína, maconha e crack, além de uma quantia em dinheiro. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia da 2ª Regional para os devidos procedimentos cabíveis.
Caminhoneiro é preso com anfetaminas, cocaína e ‘rebite’ em Cruzeiro do Sul
Um caminhoneiro que seguia de Cruzeiro do Sul para Tarauacá, na noite da última sexta-feira, 10, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com três tipos de drogas quando transitava na BR-364. O motorista chegou a pedir ajuda dos policiais alegando problemas no carro onde os entorpecentes foram encontrados. Ele ficou nervoso na ação e chegou a passar mal.
A equipe da PRF estava no km 752.4 da BR 364, quando um caminhão com semirreboque, saindo de um posto de combustível, chamou a atenção. O motorista, identificado como Tiago, solicitou apoio da guarnição, dizendo que o volante estava muito pesado e precisava de óleo para colocar no hidráulico. O caminhão tinha alguns itens de segurança precários e quando o motorista abriu a porta, os policiais acharam uma trouxinha de cocaína e um canudo utilizado para cheirar o pó. O homem ficou tão nervoso que chegou a vomitar e transpirava de forma excessiva, sendo necessário a equipe acalmá-lo durante a ação.
Na cabine do caminhão, a PRF encontrou 62 unidades de anfetaminas, 9 papelotes de cocaína e nobésio, conhecido como rebite, substância sem regulamentação pela Anvisa, utilizada por caminhoneiros para dirigir por muitas horas de forma ininterrupta, sem dormir e descansar. O homem, o caminhão e as drogas foram entregues na delegacia de polícia de Cruzeiro do Sul.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem acusado de furto qualificado em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento, nesta segunda-feira, 13, a um mandado de prisão contra um homem acusado de furto qualificado no município.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o investigado estava residindo e trabalhando em Porto Velho (RO). Após contato com os familiares, a autoridade policial solicitou que o suspeito se apresentasse espontaneamente na delegacia.
Na manhã desta segunda-feira, o homem compareceu à unidade policial, momento em que foi dada voz de prisão em cumprimento à ordem judicial.
O acusado será encaminhado para audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção ou revogação de sua prisão.
Fonte: PCAC
