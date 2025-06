Friale prevê inverno com temperaturas abaixo da média e chuvas moderadas no Acre

O inverno no Acre começa oficialmente nesta sexta-feira, 20, e vai até o dia 22 de setembro. Segundo o meteorologista Davi Friale, a estação será marcada por características típicas da época: ondas de frio polar, dias secos e ensolarados, além de noites amenas e estreladas.

Friale destaca que, como em todo o hemisfério sul, o inverno inicia com o dia mais curto e a noite mais longa do ano. “O inverno, no Acre e em todo o hemisfério sul da Terra, começa quando o Sol fica momentaneamente posicionado sobre o Trópico de Câncer, ou seja, a 23 graus ao norte da linha do equador, ou a 33 graus ao norte da capital acreana, quando o dia é o mais curto e a noite, a mais longa do ano. Este fenômeno é conhecido como solstício de inverno, que, neste ano de 2025, ocorre no dia 20 de junho, às 21h42min (horário de Rio Branco)”, explica.

Ainda segundo o meteorologista, na sexta-feira, 20, as sombras projetadas pelas árvores e pelas construções ao meio-dia são as mais longas do ano na direção sul. No Acre, especialmente no leste e sul do estado, são comuns as fortes incursões de ar frio de origem polar, que derrubam as temperaturas de forma brusca e acentuada.

“As menores temperaturas do ano são registradas durante as friagens. Após alguns dias frios e bastante ventilados, com céu encoberto, o tempo fica ensolarado, com baixa umidade do ar, e as noites, amenas e estreladas”, afirma Friale.

Quanto à previsão específica para este inverno de 2025, Davi Friale explicou que é de um inverno dentro da normalidade.“As chuvas deverão ficar dentro ou um pouco acima da média na maior parte do estado, inclusive em Rio Branco. Portanto, a seca não deverá ser excessiva, mas dentro do que é normal para a época. Deverão ficar, também, dentro ou um pouco abaixo da média. Deverão ocorrer várias incursões de ondas polares, sendo que, pelo menos uma, de forte intensidade, com registros inferiores a 12ºC”, justificou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários