Friale explica queda de temperatura e alerta para chuvas isoladas

Durante uma transmissão realizada nesta terça-feira, 18, na Praça da Revolução, em Rio Branco, o meteorologista Davi Friale detalhou as causas da queda de temperatura registrada na capital e antecipou o comportamento do clima no Acre para os próximos dias. A entrevista foi concedida ao repórter do ac24horas, David Medeiros.

Friale iniciou sua análise destacando que a mudança no tempo já estava prevista. Segundo ele, apesar do aumento esperado no nível do Rio Acre, não há motivos para preocupação neste momento.

“Pois é, mas não foi surpresa. Choveu muito no Alto Acre novamente e aqui em Rio Branco o nível do rio vai aumentar novamente, não muito. Essa onda polar que chegou, ela amenizou o calor, não é uma friagem típica, porque não é a época dela, nós estamos na primavera, mas de qualquer forma amenizou o calor intenso que nós estávamos tendo nos últimos dias”, destacou.

O meteorologista destacou que a semana deve ser marcada por tempo mais seco, embora com chuva irregular. “Nos próximos dias vamos ter tempo um pouco mais seco, chove, mas daquela forma, chuva aqui, chuva ali, chuvas pontuais. Não temos muita novidade para essa semana, além do que já está ocorrendo aqui em Rio Branco, que é essa leve queda na temperatura, que também vai chegar aí no Juruá”, pontuou.

Friale chamou atenção para possíveis episódios de chuva mais intensa ainda nesta terça-feira: “No centro do estado e no Vale do Juruá pode ocorrer hoje muita chuva com possibilidades temporais. Mas atenção, não é aquele temporal devastador, mas nada que seja motivo para você não ficar atento”, ressaltou.

Ele explicou que a onda polar avança gradualmente pelo território acreano. “Ela começa aqui por Rio Branco, Brasileia, e aí avança pelo centro do estado e chega no Vale do Juruá, já bem mais fraquinha, mas vai dar uma refrescada também aí no Juruá”, salientou.

Questionado sobre uma possível queda maior de temperatura ao longo da noite, Friale confirmou. “Ah sim, com certeza. A onda polar começou a chegar após a meia-noite, o vento está soprando aqui na capital, com certeza a noite será mais agradável.Nada que seja motivo para você usar agasalhos, mas o friozinho chegou”, finalizou.

Relacionado

Comentários