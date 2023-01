Friale afirma: “Não há perigo de inundações causadas pelo rios até o início de fevereiro”

Quem canta o mal espanta, vai sempre cantando mais, mais. Tal estrofe escrita pelo poeta e músico Vinícius de Moraes expressa a ambiência vivenciada nesta semana na Escola de Música do Acre (Emac), em Rio Branco.

O referido trecho da canção Canta, Canta Mais ecoou em forma de música e também agente motivador para as ações realizadas na última quinta-feira, 19, no concerto de encerramento do ano letivo de 2022.

Mais de 100 alunos cantaram e tocaram instrumentos musicais em grupos específicos, performances coletivas e números individuais. No total, os novos talentos apresentaram 37 canções para um público que lotou o auditório da Escola de Música do Acre.

“O concerto foi uma forma de encerrarmos as aulas em grande estilo. E nada melhor do que levar os nossos alunos para ter a experiência de subir no palco e demonstrar todas as habilidades musicais adquiridas ou aperfeiçoadas no decorrer do calendário escolar”, informa o coordenador-geral da Emac, Afonso Portela.

Para expor a pluralidade desses talentosos estudantes, o repertório do concerto teve que ser diversificado. Sendo assim, os alunos apresentaram canções da Música Popular Brasileira, Samba, Bossa Nova, Forró, Xote, Ciranda, Cantigas de Roda, Pop, Rock e Música Erudita.

Junto com esses potenciais artistas está a jovem Serena Amorim, de 15 anos, moradora do bairro Conquista. Com uma voz empostada e um timbre marcante, ela interpretou as músicas Cabide de cantora Ana Carolina e a canção de domínio popular, Terezinha de Jesus.

“Foi uma honra subir nesse palco e mostrar um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos aqui na Emac. Cheguei aqui muito tímida, retraída e agora no final do ano letivo, estou com uma nova postura, me sinto mais segura para demonstrar o meu canto. Isso, graças aos ensinamentos dos meus professores”, disse Serena Amorim.

Como destacou a aluna, ela e os demais alunos da Escola de Música do Acre foram conduzidos no universo musical pelos docentes Daniel Albuquerque, Nágila Batista, Adson Barbosa, Thiago Paulo da Silva, Nicke Koja, Denys Maquiné, Mariana Ravena Araújo, Dyonnatan Costa, Afonso Portela e Denilson Carneiro.

No ano letivo, eles foram os responsáveis por ministrar os cursos de técnica vocal, musicalização infantil, violão, guitarra, cavaco, violino, ukulelê, contrabaixo, bateria, percussão (pandeiro, conga, triângulo) e sopro (flauta, saxofone, clarinete e outros).

“Além de atendermos os alunos matriculados na Emac, nós desenvolvemos projetos de extensão voltados para comunidade, como exemplo: aulas canto, formação de grupo coral, práticas de bandas e o coletivo de cordas friccionadas, este último em parceria com a UFAC”, relata o docente Nicke Koja.

Samara Souza, mãe da aluna Louise Nolasco, de 7 anos, esteve presente no auditório da Escola de Música do Acre para prestigiar a sua pequenina, assim com os demais artistas mirins que se apresentaram no concerto.

“Eu sou uma entusiasta da Emac. Vejo todos os dias, como a minha filha se desenvolve na música e nos estudos da escola regular. Dar para perceber como ela está mais ativa e esperta depois da música fazer parte do cotidiano dela”, disse a mãe.

O concerto de encerramento do ano letivo da Escola de Música do Acre contou com o apoio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e da loja Halley Music.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários