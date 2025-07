Frente única de sindicatos dá prazo até segunda-feira para resposta do governo e ameaça greve geral

Entidades cobram posicionamento sobre impacto na folha e criticam demora no estudo das reivindicações; prazo coincide com votação da LDO na Aleac

A frente única dos sindicatos do Acre divulgou, na última quinta-feira (3), uma nota oficial cobrando do governo do estado uma resposta até a próxima segunda-feira (7) sobre as reivindicações protocoladas por servidores públicos estaduais. O comunicado veio após reunião realizada com representantes do governo, incluindo membros das secretarias de Governo, Administração e da Diretoria da Folha de Pagamento.

De acordo com a nota, o encontro teve como pauta o conjunto de reivindicações debatidas durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) em 12 de junho. Durante a reunião, o governo solicitou um prazo de 45 dias para analisar o impacto financeiro das demandas na folha de pagamento.

Contudo, os sindicatos alegam que outras pastas envolvidas no processo, como a Seplan, PGE, Sefaz e a Casa Civil, também demandariam prazos semelhantes para análise técnica, o que poderia estender o processo por até 225 dias — um período superior a seis meses — coincidindo com o período eleitoral e inviabilizando a concessão de qualquer benefício aos servidores até o fim das eleições.

A frente sindical considera o prazo excessivo e alertou que, se até o dia 7 de julho não houver uma resposta concreta por parte do governo, os servidores estaduais podem iniciar a discussão sobre um indicativo de greve geral. A data coincide com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na Assembleia Legislativa, momento considerado decisivo para o futuro das negociações.

“A morosidade do governo pode comprometer o diálogo e os direitos dos trabalhadores. Nossa paciência tem limite”, diz trecho da nota assinada pela frente única.

A mobilização envolve servidores da educação, saúde, segurança pública e outros setores da administração estadual. Caso o impasse permaneça, a greve geral pode paralisar serviços essenciais em todo o estado.

VEJA NOTA:

NOTA PÚBLICA DA FRENTE ÚNICA DE SINDICATOS DO ESTADO DO ACRE APÓS REUNIÃO NA SEGOV.

Nesta quinta-feira, 03 de julho de 2025, os representantes da Frente de Sindicatos estiveram em reunião na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, para tratar sobre um posicionamento aos pleitos protocolados logo após a audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, realizado dia 12 de junho de 2025, defendidos como pauta única à todos os Servidores Públicos do Estado do Acre.

Representando o Estado estiveram o Secretário da SEGOV, Luiz Calixto, Secretário Adjunto da SEGOV, Márcio Paiva e o Diretor da Folha de Pagamento SEAD, Fábio Lima, recebendo os sindicalistas.

SEGOV pontuou que o Estado só vai se manifestar com uma resposta dos pleitos, após saber o impacto na folha de pagamento, já SEAD mencionou que o prazo para os estudos de impacto ficam prontos em torno de 45 dias. Posteriormente a isso ainda teria que haver posicionamento dos demais entes governamentais: SEPLAN, PGE, SEFAZ e Casa Civil, ou seja, se estimamos 45 dias a cada secretaria, isso daria 225 dias corridos, mais de 6 meses, com isto o governo entraria em período eleitoral e a vedação constitucional de qualquer concessão de benefícios e reajuste geral anual RGA. Esse posicionamento pelos representantes do Estado mostra que visam protelar a causa e deixar os Servidores Públicos Estaduais no limbo.

Por outro lado, os sindicalistas colocaram um prazo de resposta, até o dia 07 de julho de 2025, para que o governo se posicione sobre os impactos, visto que, nesta data haverá audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO na ALEAC, e precisamos levar para discussão os impactos, bem como alocação de recursos para atendimento dos pleitos na Lei Orçamento Anual – LOA.

Deliberado enquanto frente sindical, que o movimento continua, vamos lotar a galeria da ALEAC na segunda-feira, 07/07, buscando sermos ouvidos, respeitados e atendidos nos pleitos pelo Executivo (Governo) e Legislativo (Deputados Estaduais), caso não haja resposta de avanços ao atendimento às propostas apresentadas, levaremos o indicativo de greve geral no Estado, para decisão dos Servidores Públicos Estaduais.

Frente Única De Sindicatos do Estado do Acre

