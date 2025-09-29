Frente polar promete resfriar e trazer temporais para o Acre a partir de quinta

O Acre deve receber, nesta quinta-feira (2), uma nova onda polar que promete diminuir o calor dos últimos dias e trazer chuvas intensas, acompanhadas de temporais, segundo informações do portal O Tempo Aqui.

Embora não seja considerada uma típica “friagem”, a previsão indica que a temperatura máxima na quinta-feira ficará abaixo de 27ºC nas regiões leste e sul do estado, onde estão cidades como Rio Branco e Brasileia. Já na sexta-feira (3), ao amanhecer, as mínimas devem variar entre 18ºC e 21ºC.

Até quarta-feira (1º), o calor ainda predomina, com máximas entre 32ºC e 35ºC, intercaladas por chuvas passageiras que podem ser fortes em alguns pontos. Os ventos permanecem fracos e calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Com a chegada da onda polar, os ventos mudam de direção a partir de quinta-feira, passando a soprar do sudeste, entre fracos e moderados, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h, deixando o dia mais ventilado.

O alerta é para a alta probabilidade de transtornos durante a semana, como inundações em ruas, queda de galhos e árvores, além de possíveis danos em edificações.

