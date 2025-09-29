fbpx
Acre

Frente polar promete resfriar e trazer temporais para o Acre a partir de quinta

Publicado

8 minutos atrás

em

O Acre deve receber, nesta quinta-feira (2), uma nova onda polar que promete diminuir o calor dos últimos dias e trazer chuvas intensas, acompanhadas de temporais, segundo informações do portal O Tempo Aqui.

Embora não seja considerada uma típica “friagem”, a previsão indica que a temperatura máxima na quinta-feira ficará abaixo de 27ºC nas regiões leste e sul do estado, onde estão cidades como Rio Branco e Brasileia. Já na sexta-feira (3), ao amanhecer, as mínimas devem variar entre 18ºC e 21ºC.

Até quarta-feira (1º), o calor ainda predomina, com máximas entre 32ºC e 35ºC, intercaladas por chuvas passageiras que podem ser fortes em alguns pontos. Os ventos permanecem fracos e calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Com a chegada da onda polar, os ventos mudam de direção a partir de quinta-feira, passando a soprar do sudeste, entre fracos e moderados, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h, deixando o dia mais ventilado.

O alerta é para a alta probabilidade de transtornos durante a semana, como inundações em ruas, queda de galhos e árvores, além de possíveis danos em edificações.

Acre

Deracre recebe R$ 11 milhões de emenda de Eduardo Velloso para pavimentação viária

Publicado

6 minutos atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu nesta segunda-feira, 29, a confirmação da destinação de R$ 11 milhões em emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso. O recurso será aplicado em obras de pavimentação no estado, fortalecendo a infraestrutura viária e garantindo melhores condições de mobilidade para a população.

A reunião, realizada na sede do Deracre, em Rio Branco, foi conduzida pela presidente da autarquia, Sula Ximenes, e teve como objetivo oficializar a confirmação da emenda e reforçar a parceria entre o Legislativo e o Executivo.

“Recebemos a confirmação da emenda e aproveitamos para discutir o planejamento das ações. Nosso compromisso é transformar investimentos em obras de qualidade, que gerem impacto positivo no dia a dia das pessoas e tragam mais segurança e conforto para quem utiliza nossas estradas”, afirmou Sula Ximenes.

O deputado Eduardo Velloso destacou que a destinação da emenda tem como objetivo contribuir para a melhoria da malha viária do Acre. “Investir em pavimentação é investir no desenvolvimento do estado. Estradas melhores significam mais oportunidades, mais integração e mais qualidade de vida para os acreanos”, declarou.

Acre

Família pede ajuda para localizar bailarino e professor Reginaldo Silva, desaparecido desde da última quinta dia 25

Publicado

38 minutos atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Representante comercial do Sebrae, conhecido como ‘Regis’, foi visto pela última vez na noite de quinta-feira (25); parentes divulgam contatos para informações

Representante comercial do Sebrae/Acre não é visto desde a noite da última quinta-feira (25) em Cobija, na Bolívia. Foto: art

A família do bailarino e professor de zumba Reginaldo Silva Correia, conhecido como Regis na fronteira, está pedindo ajuda para localizá-lo após seu desaparecimento na cidade de Cobija (Bolívia), na noite da última quinta-feira (25). Regis atua como representante comercial do Sebrae/Acre nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na regional do Alto Acre.

Os apelos por informações sobre seu paradeiro foram divulgados nas redes sociais da região. A família disponibilizou dois números de telefone para quem puder ajudar: (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820, pedindo para falar com Keloisa ou Sâmia.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do desaparecimento. A caso deve ser comunicado às polícias civil e federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido.

A família continua pedindo por informações através dos telefones (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820 (contatos de Keloisa e Sâmia). Foto: captada 

Os familiares do professor e bailarino Reginaldo Silva Correia, o Regis, registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Epitaciolândia na manhã desta segunda-feira (29) pelo seu desaparecimento. O representante comercial do Sebrae/Acre foi visto pela última vez em Cobija, departamento de Pando, na Bolívia.

O caso agora conta com registro formal, o que deve agilizar as buscas com a integração de polícias Civil e Federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido. A família continua pedindo por informações através dos telefones (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820 (contatos de Keloisa e Sâmia).

Regis é conhecido na região do Alto Acre por seu trabalho como professor de Zumba e como representante do Sebrae nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

O representante comercial do Sebrae/Acre foi visto pela última vez na noite de quinta-feira (25) em Cobija, na Bolívia. Foto: captada 

Acre

Confira os locais de votação para juiz de paz em Rio Branco

Publicado

58 minutos atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

A capital acreana possui 23 locais de votação definidos para as eleições de juiz de paz e seus suplentes. A logística do processo eleitoral agregou seções nas unidades escolares, por isso as eleitoras e eleitores devem conferir seu local de votação.

O voto será registrado nas urnas eletrônicas, ou seja, do mesmo modo que ocorre nas eleições gerais. Em Rio Branco, a Justiça eleitoral disponibilizou 91 urnas eletrônicas. A eleição ocorrerá no dia 30 de novembro, domingo, das 8 às 17 horas.

Consulte na lista abaixo:

Com informações do TJAC

 

