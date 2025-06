Frente fria com ventos fortes causa destruição em estruturas da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul

Rajadas provocaram danos em estandes e barracas no Arena do Juruá; organização trabalha para manter programação da feira

A forte frente fria que atinge o Acre desde a madrugada desta segunda-feira (30) provocou estragos significativos nas estruturas da Expoacre Juruá, principal feira de negócios e entretenimento do Vale do Juruá, realizada em Cruzeiro do Sul. O evento tem abertura prevista para os próximos dias, mas precisou readequar o cronograma após os danos causados pelos ventos.

As rajadas, oriundas de uma onda polar que já vinha sendo monitorada por meteorologistas, atingiram com intensidade a área do estádio Arena do Juruá, onde está sendo montada a estrutura do evento. De acordo com relatos, várias barracas e estandes tiveram as coberturas arrancadas e estruturas metálicas retorcidas, exigindo intervenção imediata das equipes organizadoras.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos. A organização da feira informou que equipes técnicas foram mobilizadas rapidamente para avaliar os danos e iniciar os reparos. O objetivo é garantir a segurança dos expositores e visitantes, além de manter a qualidade da programação prevista.

“Estamos concentrando todos os esforços para reparar os estragos o mais rápido possível. Nosso compromisso é com a segurança e com o sucesso do evento”, disse um dos coordenadores da Expoacre Juruá.

A feira é considerada uma das mais aguardadas do ano na região, reunindo empreendedores de vários setores, atrações culturais e shows musicais. Mesmo diante do contratempo climático, a expectativa é de que o evento seja mantido conforme o calendário oficial.

A Defesa Civil de Cruzeiro do Sul segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a evitar áreas com estruturas temporárias e ficar atenta aos alertas oficiais, diante da possibilidade de novos ventos fortes nas próximas horas.

