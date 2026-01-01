Franco da Rocha, Ponta Porã e João Pessoa têm ganhadores da Mega da Virada

Seis apostas acertaram os números da Mega da Virada 2025 e dividem o maior prêmio da história, de R$ 1,09 bilhões.

Segundo a Caixa, duas apostas vencedoras foram de bolões em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Também houve um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três que realizaram os jogos pelo canal eletrônico.

Como houve mais de um vencedor, os ganhadores vão dividir o prêmio e cada um levará para casa R$ 181.892.881,09.

Para os 3.921 jogos que acertaram a quina (cinco números), a segunda faixa de premiação, a bolada em dinheiro é de R$ 11.931,42 para cada. A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores

A 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, o que representa 22,6% a mais do arrecadado em 2024.

Os números sorteados foram: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09.

A premiação da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acertasse as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina, conforme as regras do concurso especial.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Inicialmente, o sorteio seria realizado no último dia do ano, como de costume, mas a Caixa informou que houve a problemas operacionais devido ao enorme volume de apostas que chegava no sistema e, por isso, optou por adiar a cerimônia para esta manhã.

Os números impressionam: eram realizadas 120 mil transações por segundo apenas no sistema online da instituição e outras 4.745 transações por segundo nas casas lotéricas espalhadas pelo país.

