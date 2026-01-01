Brasil
Franco da Rocha, Ponta Porã e João Pessoa têm ganhadores da Mega da Virada
Seis apostas acertaram os números da Mega da Virada 2025 e dividem o maior prêmio da história, de R$ 1,09 bilhões.
Segundo a Caixa, duas apostas vencedoras foram de bolões em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Também houve um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três que realizaram os jogos pelo canal eletrônico.
Como houve mais de um vencedor, os ganhadores vão dividir o prêmio e cada um levará para casa R$ 181.892.881,09.
Para os 3.921 jogos que acertaram a quina (cinco números), a segunda faixa de premiação, a bolada em dinheiro é de R$ 11.931,42 para cada. A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores
A 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, o que representa 22,6% a mais do arrecadado em 2024.
Os números sorteados foram: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09.
A premiação da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acertasse as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina, conforme as regras do concurso especial.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
Inicialmente, o sorteio seria realizado no último dia do ano, como de costume, mas a Caixa informou que houve a problemas operacionais devido ao enorme volume de apostas que chegava no sistema e, por isso, optou por adiar a cerimônia para esta manhã.
Os números impressionam: eram realizadas 120 mil transações por segundo apenas no sistema online da instituição e outras 4.745 transações por segundo nas casas lotéricas espalhadas pelo país.
Comentários
Brasil
Itamaraty diz que não há brasileiros entre mortos em explosão na Suíça
O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta quinta-feira (1º/1), que não há registro de brasileiros entre as vítimas da explosão no complexo de esqui de Crans-Montana, na Suíça.
Ao menos 40 pessoas morreram e outras 115 ficaram feridas depois de um incêndio em um bar durante uma festa de Ano-Novo. As vítimas foram levados para os hospitais em Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.
Em nota, o governo brasileiro também lamentou o ocorrido e reforçou que pode ser acionado por brasileiros em caso de emergência.
“Ao expressar seu pesar às vítimas e a seus familiares, o Brasil manifesta sua solidariedade ao povo e ao governo suíços”, diz o comunicado.
O complexo turístico de luxo está localizado na comuna de Valais, a 186 quilômetros da capital da Federação Suíça, Berna.
Em uma coletiva de imprensa, o presidente, Guy Parmelin, disse que o ocorrido é umas “piores tragédias” já vividas no país e determinou que as bandeiras serão içadas a meio-mastro por cinco dias.
Segundo a polícia local, chamados começaram a chegar por volta das 1h30 de manhã. No momento do fogo, havia uma festa de ano novo no bar “La Constaellation”.
Autoridades locais descartaram que o incêndio seja fruto de um incêndio e, segundo testemunhas ouvidas pela imprensa local, velas em garrafas de champanhe podem ter causado o incêndio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o início do fogo.
Comentários
Brasil
Suíça: faíscas em garrafas de champanhe podem ter causado tragédia
A explosão e o incêndio ocorridos na madrugada desta quinta-feira (1º/12), no complexo de esqui em Crans-Montana, na Suíça, pode ter sido causada por velas de faíscas em garrafas de champanhe, segundo testemunhas.
Ao portal BFMTV, duas frequentadoras do bar La Constellation relataram que viram garçonetes circulando com os artefatos e que faíscas teríam atingido o teto do local e causado o incêndio que deixou dezenas de mortos e pelo menos 100 feridos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos da festa e também do início do incêndio.
O chefe da polícia da comuna de Valais, Fréderic Gisler, disse que há ao menos 40 mortos e 115 feridos, que incluem moradores e turistas. As vítimas foram levados para os hospitais de Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.
Em uma coletiva de imprensa, o presidente da Federação Suíça, Guy Parmelin, disse que o ocorrido é umas “piores tragédias” já vividas no país e determinou que as bandeiras no serão içadas a meio-mastro por cinco dias.
Segundo a polícia local, chamados começaram a chegar por volta das 1h30. No momento do incêndio, havia uma festa de Ano-Novo no La Constaellation. O bar faz parte da estação de luxo de Crans-Montana, localizada a cerca de 18o quilômetros da capital Berna.
Mais cedo, a Procuradoria-Geral de Valais descartou que a tragédia tenha sido causada por algum ataque, mas não comentou sobre o incêndio ser causado por velas em garrafas de espumante.
Comentários
Brasil
Tragédia na Suíça: veja início do incêndio em estação de esqui
Um incêndio atingiu um bar em uma estação de esqui de luxo, na Suíça, durante as comemorações de Réveillon, nesta quinta-feira (1º/1). Segundo número divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, o acidente deixou ao menos 40 mortos e 100 feridos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos da festa e também do início do incêndio. Veja:
#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.
A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS
— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026
O acidente ocorreu por volta da 1h30 (horário local) no resort de Crans-Montana, localizado em uma estação de esqui no sudoeste do país.
Segundo a mídia local, as autoridades citaram “dezenas de vítimas” e informaram que o número pode aumentar. As causas da explosão ainda são investigadas.
Nas redes sociais, o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, lamentou a tragédia.
“O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se em um dia de luto em Crans-Montana no dia de Ano Novo, uma tragédia que afetou todo o país e muito além. O Conselho Federal tomou conhecimento deste terrível acontecimento com consternação”, declarou.
O resort de Crans-Montana também se manifestou nas redes sociais a respeito do incidente, lamentando o ocorrido e orientando que as famílias procurem a polícia local para acessar informações sobre o caso.
#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.
A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS
— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026
Você precisa fazer login para comentar.