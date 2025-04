Fraca onda polar provoca chuvas intensas e leve queda de temperatura no Acre

A chegada de uma fraca onda polar ao Acre promete trazer chuvas intensas e uma leve queda nas temperaturas a partir desta segunda-feira (28). De acordo com o meteorologista Davi Friale, o fenômeno deve provocar acumulados significativos de chuva, acompanhados de raios e ventanias, especialmente nas regiões leste e sul do estado.

“A chegada ao Acre de uma fraca onda polar na noite desta segunda-feira, dia 28, para terça-feira, dia 29, pode provocar chuvas intensas, inclusive, com raios e ventanias, principalmente no leste e no sul do estado. O acumulado de chuvas pode ser significativo e provocar transtornos à população, como inundação de ruas e transbordamento de córregos”, pontuou Friale.

A previsão indica que a terça-feira, 29, será de tempo instável, com muitas nuvens, ventos moderados e possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima deve ficar abaixo dos 27°C em grande parte do Acre, trazendo alívio para o calor intenso registrado nas últimas semanas.

Ao amanhecer de quarta-feira, 30, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 19°C e 21°C no leste e sul do estado, e entre 21°C e 23°C na região do vale do Juruá. Apesar da redução nas temperaturas, Friale destaca que não se trata de uma típica friagem, fenômeno característico da região, pois a massa de ar frio não terá força suficiente para isso.

A partir de quarta-feira, o calor volta a predominar, mas ainda podem ocorrer chuvas pontuais e passageiras. No entanto, a previsão é de que o próximo fim de semana, já em maio, registre novamente chuvas mais intensas no Acre e nas áreas vizinhas. Até o dia 10 de maio, não há previsão de entrada de uma nova massa de ar frio capaz de provocar friagem significativa no estado.

