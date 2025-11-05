FPF convida somente um clube e o Santa Cruz está fora da Copa São Paulo

O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) encaminhou nesta terça, 4, um ofício à Federação de Futebol do Acre (FFAC) solicitando a indicação de uma equipe para a disputa da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026em São Paulo.

Santa Cruz fora

O ofício da FPF acabou com as possibilidades do Santa Cruz, vice-campeão Estadual Sub-20, disputar a Copa São Paulo Em 2025, o futebol acreano foi representado pelo Santa Cruz e o Rio Branco após uma articulação política do saudoso presidente Antônio Aquino.

“Não esperávamos essa decisão. Fechamos os treinamentos de todas as categorias no Santa Cruz no fim de novembro e por isso os trabalhos vão ser mantidos. Muitos atletas do Sub-20 serão aproveitados no profissional e vamos manter o nosso planejamento”, explicou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.

Participou de reunião

O presidente da FFAC, Adem Araújo, chegou a se reunir com o presidente da FPF, Reinaldo Bastos, mas o Acre acabou não garantindo a segunda vaga no torneio.

