Fórum Estadual de Formação Esportiva terá representantes de todos os municípios

Será realizado nesta quarta, 17, a partir das 9 horas, no auditório da Uninorte, o Fórum Estadual de Formação Esportiva com representantes de todos os municípios. O evento terá como palestrantes os ex-atletas olímpicos Lars Gral (vela), Magic Paula (basquete), André Heller (vôlei) e o diretor do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Emerson Appel.

“Trazer o Fórum para Rio Branco foi um grande desafio e a nossa meta é incentivar dirigentes, atletas a desenvolver projetos com um único objetivo, melhorar o esporte acreano em todas as áreas”, declarou o presidente da Associação Filhos do Rei (Asdefir), João Renato Jácome.

Parceria importante

João Renato Jácome destacou a parceria entre o CBC, Asdefir e governo do Estado por intermédio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).

“O secretário Ney Amorim acreditou na realização do Fórum desde a primeira conversa. Esse projeto foi bastante elaborado e chegou o momento da execução”, afirmou João Renato Jácome.

Presidente em Rio Branco

Segundo João Renato Jácome, o presidente do CBC, Paulo Maciel, participará do Fórum em Rio Branco e isso mais um ponto importante da realização do evento.

Mais de 20 Estados

O Fórum Estadual é a parte de uma série de eventos promovidos pelo CBC e já percorreu mais de 20 estados brasileiros, reunindo quase 11 mil participantes desde setembro de 2023. Além de compartilhar conhecimentos entre gestores esportivos, atletas e técnicos, o evento destaca as oportunidades oferecidas pelo Programa de Formação de Atletas.

