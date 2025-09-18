Fórum Estadual de Formação Esportiva tem excelente participação

O Fórum Estadual de Formação Esportiva promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Associação Filhos do Rei (Asdefir) e governo do Estado por intermédio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) no auditório da Uninorte nesta quarta, 17, teve uma excelente participação e foi um sucesso.

“O Fórum pode ser um divisor para o esporte acreano. Precisamos investir em formação, qualificação e esse é um primeiro passo muito importante”, declarou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.

Governador presente

O governador Gladson Cameli esteve presente na abertura da programação do Fórum e mais uma vez ficou provada a agenda positiva do esporte.

Palestras relevantes

Lars Grael, Magic Paula, André Heller, Emerson Appel foram os palestrantes do Fórum. Lições de vida, belas histórias e incentivo para vencer no mundo dos esportes foram alguns dos vários temas explorados durante as palestras.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários