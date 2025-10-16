Cotidiano
Fórum Empresarial do Acre retorna com publicações de estudos sobre a economia acreana
O Fórum Empresarial do Acre retorna com a publicação dos estudos econômicos para subsidiar políticas públicas de desenvolvimento do estado. Em parceria com o Sebrae/AC, serão diversos diversos estudos econômicos entre este ano e 2026 com temáticas sobre o mercado de trabalho, turismo, preço dos alimentos, educação, dentre outras.
O objetivo é disponibiliza para a sociedade um conjunto de estudos sobre a realidade da economia acreana
A primeira pesquisa faz uma análise da relação de empregos formais e beneficiários do Programa Bolsa Família nos municípios acreanos. A pesquisa já publicada e vem abordando a vulnerabilidade econômica dos municípios acreanos.
“A retomada da publicação dos estudos econômicos, viabilizada através de um convênio com o Sebrae, marca um novo projeto com temas, informações e provocações pertinentes à economia e as cadeias produtivas do Acre”, destacou a coordenadora Tíssia Veloso.
Em maio de 2023, o Fórum e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) firmaram parceria para elaboração de boletins, estudos e projeções econômicas no estado. A parceria seguiu até fevereiro deste ano.
“A proposta é que, com o retorno das pesquisas, possamos abranger outras questões de interesse do setor produtivo e da população em geral em um formato mais acessível, com a comunicação mais clara, compreensível e que interaja melhor com os sindicatos, empresariado e o público em geral do Fórum”, frisou.
O Fórum disponibilizará estudos com as seguintes temáticas:
- Arroba do boi
- Enem 2025
- Riscos e oportunidades da ferrovia transoceânica
- Expectativas para 2026
- Comércio internacional de 2024 e 2025
“Nos próximos meses, mensalmente, vamos publicar um resumo nas redes sociais e a versão completa no site do Fórum com a tecnologia, questões econômicas e as variáveis que foram levadas em consideração para as métricas e informações coletada”.
O economista Rubicleis Gomes, que coordena os estudos, destacou que a parceria com o Fórum fomenta a pesquisa científica, levantamento de dados e o debate de estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento do estado.
“Temos um conjunto de pesquisas que serão divulgados. Além disso, temos bolsistas nesse projeto que estão sendo treinados para, no futuro, conduzirem essas pesquisas em nível de iniciativa privada ou de ente público. Essa nova parceria está formando capital humano de alto nível para o Estado do Acre. Isso é um dos fatores principais para o desenvolvimento econômico, ter pessoas capacitadas”.
Cotidiano
Acre fica de fora da ampliação de parques tecnológicos em regiões menos desenvolvidas
Estudo do governo federal mostra avanço dos espaços de inovação e aponta desigualdade entre unidades da federação; projeto da Universidade Federal do Acre foi rejeitado
Por André Gonzaga
O Brasil conta com 113 parques tecnológicos distribuídos pelas cinco regiões, considerando unidades ativas, em processo de instalação e em fase de planejamento. Os dados são de um levantamento divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) na última segunda-feira (13/10), em Foz do Iguaçu (PR), durante a abertura da 35ª Conferência da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). A programação encerra na quinta (16/10).
A pesquisa, feita em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), revela que esses ambientes reúnem mais de 2.700 empresas e instituições. Apesar da expansão, a distribuição dos centros permanece desigual. Até janeiro de 2025, 11 unidades federativas não tinham nenhum parque funcionando, sendo que três delas não apresentavam qualquer iniciativa em andamento.
Para ampliar esse cenário, o governo federal lançou em 2024 um edital de R$ 100 milhões voltado aos estados não contemplados em edições anteriores. No entanto, a implantação do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Acre (Ufac), única proposta apresentada na fase de habilitação, acabou rejeitada pela comissão técnica. Embora não tenha avançado em Rondônia, no Mato Grosso do Sul e por aqui, a rede nacional abraçou nove projetos divididos entre Espiríto Santo, Maranhão, Amapá, Tocantins, Alagoas, Sergipe (2) e Amazonas (2).
Segundo o MCTI, o crescimento desses e de outros espaços está relacionado aos investimentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que destinou R$ 670 milhões ao setor nos últimos anos. A presidenta da Anprotec, Adriana Ferreira de Faria, afirmou que “as empresas instaladas nesses locais registraram aumento de receita, geração de patentes e contratação de profissionais entre 2017 e 2023”.
O estudo aponta que os ambientes mais eficientes estão conectados a universidades com forte produção científica. A presença de incubadoras, programas de pós-graduação e redes de cooperação impulsiona o desempenho desses polos. Em áreas com menor infraestrutura, a exemplo da região Norte, as soluções mais acessíveis podem ser eficazes no início, como núcleos de apoio a empreendedores.
Outro dado relevante é que os parques tecnológicos brasileiros ainda são recentes, com média de idade de 13 anos. Apenas cinco deles concentram mais de 100 empresas, enquanto um quarto possui menos de 12. As áreas mais comuns de atuação são tecnologia da informação, economia criativa, saúde, biotecnologia e agronegócio.
O levantamento ainda alerta que a criação desses espaços deve ser guiada por critérios técnicos, e não por interesses eleitorais. Segundo o documento, a credibilidade e a estrutura de gestão são fundamentais para atrair negócios e garantir o sucesso dos empreendimentos.
Cotidiano
Flamenguinho derrota São Francisco e conquista classificação no Estadual
O Flamenguinho derrotou o São Francisco por 4 a 1 nesta quarta, 13, no CT do Cupuaçu, e garantiu uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15. O Flamenguinho chegou aos 9 pontos e o outro classificado do grupo 1 é a AFEX somando 12 pontos.
Grupo 2
A primeira fase do Estadual terá duas partidas nesta quinta, 16, a partir das 16h30, no CT do Cupuaçu. Belo Jardim e Saúde Esporte e Lazer disputam o primeiro jogo e no segundo duelo o Furacão do Norte enfrenta o Ecoville.
Cotidiano
Rio Branco vence o Sena Madureira e espera adversário das quartas
O Rio Branco derrotou o Sena Madureira por 4 a 1 nesta quarta, 23, no Florestinha, e chegou aos 19 pontos na 3ª colocação do Campeonato Estadual Sub-17. Rio Branco e o Sena Madureira estão nas quartas de final e esperam a definição dos adversários.
Decide o G4
Galvez e São Francisco fazem mais um jogo pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17 nesta quinta, 16, a partir das 15 horas, no Florestinha. O confronto vai definir o G4 da fase de classificação do torneio.
