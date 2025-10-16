Fórum Empresarial do Acre retorna com publicações de estudos sobre a economia acreana

O economista Rubicleis Gomes, que coordena os estudos, destacou que a parceria com o Fórum fomenta a pesquisa científica, levantamento de dados e o debate de estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento do estado

O Fórum Empresarial do Acre retorna com a publicação dos estudos econômicos para subsidiar políticas públicas de desenvolvimento do estado. Em parceria com o Sebrae/AC, serão diversos diversos estudos econômicos entre este ano e 2026 com temáticas sobre o mercado de trabalho, turismo, preço dos alimentos, educação, dentre outras.

O objetivo é disponibiliza para a sociedade um conjunto de estudos sobre a realidade da economia acreana

A primeira pesquisa faz uma análise da relação de empregos formais e beneficiários do Programa Bolsa Família nos municípios acreanos. A pesquisa já publicada e vem abordando a vulnerabilidade econômica dos municípios acreanos.

“A retomada da publicação dos estudos econômicos, viabilizada através de um convênio com o Sebrae, marca um novo projeto com temas, informações e provocações pertinentes à economia e as cadeias produtivas do Acre”, destacou a coordenadora Tíssia Veloso.

Em maio de 2023, o Fórum e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) firmaram parceria para elaboração de boletins, estudos e projeções econômicas no estado. A parceria seguiu até fevereiro deste ano.

“A proposta é que, com o retorno das pesquisas, possamos abranger outras questões de interesse do setor produtivo e da população em geral em um formato mais acessível, com a comunicação mais clara, compreensível e que interaja melhor com os sindicatos, empresariado e o público em geral do Fórum”, frisou.

O Fórum disponibilizará estudos com as seguintes temáticas:

Arroba do boi

Enem 2025

Riscos e oportunidades da ferrovia transoceânica

Expectativas para 2026

Comércio internacional de 2024 e 2025

“Nos próximos meses, mensalmente, vamos publicar um resumo nas redes sociais e a versão completa no site do Fórum com a tecnologia, questões econômicas e as variáveis que foram levadas em consideração para as métricas e informações coletada”.

O economista Rubicleis Gomes, que coordena os estudos, destacou que a parceria com o Fórum fomenta a pesquisa científica, levantamento de dados e o debate de estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento do estado.

“Temos um conjunto de pesquisas que serão divulgados. Além disso, temos bolsistas nesse projeto que estão sendo treinados para, no futuro, conduzirem essas pesquisas em nível de iniciativa privada ou de ente público. Essa nova parceria está formando capital humano de alto nível para o Estado do Acre. Isso é um dos fatores principais para o desenvolvimento econômico, ter pessoas capacitadas”.

