Fórum de Economia Solidária de Rio Branco faz homenagem ao Sebrae no Acre

Durante o evento, grupo entregou os resultados oficiais da Feira Natalina de 2024

Empreendedores do Fórum de Economia Solidária de Rio Branco realizaram, na manhã de sexta-feira (14), um café da manhã em agradecimento ao Sebrae no Acre e outras instituições parcerias durante o ano de 2024. O Fórum destacou o resultado obtido durante a Feira Natalina do ano passado, em que os participantes alcançaram juntos o valor expressivo de mais de um milhão de reais em vendas.

Participaram do evento o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira; o diretor de Administração e Finanças, Vandré Prado; o diretor técnico, Kléber Campos, e analistas da instituição. O evento contou ainda com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), coronel Ezequiel Bino.

Atualmente, a Economia Solidária conta com mais de 400 empreendedores. No entanto, na Feira Natalina, apenas 50 empreendedores participaram, pois houve uma redução no espaço físico devido ao desbarrancamento no calçadão do Mercado Velho, local original da feira. Agora, os empreendedores estão instalados ao lado da Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos. “O Sebrae é nosso grande parceiro. Viemos hoje agradecer e entregar o resultado oficial da Feira Natalina. Foi um resultado muito bacana, que há anos não tínhamos. E só aconteceu porque tivemos esse apoio”, declarou Carlos Taborga, presidente do Fórum de Economia Solidária de Rio Branco.

De acordo com o analista do Sebrae no Acre, Aldemar Maciel, o resultado alcançado é fruto dos investimentos realizados com parceiros estratégicos. “O Sebrae é a casa do empreendedor. Esse investimento em parcerias com a Prefeitura de Rio Branco e com o Governo do Estado aumenta o faturamento de vocês, traz resultados, e essa é a nossa função, é a nossa obrigação”, destacou.

Para o diretor de Administração e Finanças, Vandré Prado, o trabalho do Sebrae no Acre vai além das feiras. “O Fórum de Economia me ensina muito como gestor. Eu entendi que não fazemos apenas feiras, nós atendemos pessoas. A história de vida de cada um dos empreendedores nos ensina muito e traz responsabilidade para nós, que estamos à frente dessa instituição que ajuda a mudar a vida das pessoas”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), coronel Ezequiel Bino, parabenizou o trabalho do Sebrae no Acre e reforçou a importância da parceria entre instituições e a prefeitura. “Esse momento demonstra que, quanto mais unidos e próximos estivermos, mais avanços teremos”, declarou.

O diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, destacou o trabalho realizado pelo Fórum de Economia Solidária. “É algo transformador. São mais de 480 famílias alavancadas, atendidas e apoiadas. Eu sei disso porque fui em busca de outras pessoas para se apaixonarem pela economia solidária. O Sebrae no Acre só tem a agradecer ao Carlos e a todas as pessoas que desenvolvem esse trabalho”, concluiu.

