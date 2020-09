Um forte vendaval acompanhado de uma chuva repentina durante a tarde deste domingo (20) na fronteira, trouxe destruição na cidade de Epitaciolândia por volta as 13h20, onde abalou as estruturas do ginásio coberto que está sendo construído no Bairro Aeroporto.

O local em questão, está em obras e possivelmente para ser entregue nos próximos meses. O projeto seria chamado de ‘Praça da Juventude’, onde seria usado para a prática de esportes e está na sua primeira fase de construção, conforme informa a placa, sendo orçado em quase R$ 1 milhão de reais.

Pelas imagens, mostra que as colunas de sustentação de um dos lados não suportaram força do vento, arriando por completo. Moradores registraram momentos depois que aconteceu e não havia ninguém no local no momento do sinistro.

Ainda não foi possível falar com alguém responsável pela obra.

Mais informações a qualquer momento.

