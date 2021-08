Forte grupo empresarial de Rondônia quer investir no Acre

O secretário de Produção do Acre, Nenê Junqueira está em Rondônia com um grupo de técnicos e empresários do Estado para conhecer as experiências exitosas em agricultura e manter contatos visando o fortalecimento do setor do Estado. Ele afirmou que vários e fortes grupos empresariais do Estado vizinho desejam investir no Acre ele tem se encontrado com esses interessados para acertar conversas e parcerias.

Nenê Junqueira esteve reunido com representantes do grupo Rovema um dos maiores de Rondônia e que atua na área de Silos, fazendas de gado, produção de milho, soja, nutrição animal, produção de energia, concessionárias de carros e caminhões e outros negócios. A direção do grupo comentou que reconhece que o Acre está vivendo novos tempos graças ao governador Gladson Cameli, destacando o apoio que ele tem manifestado à iniciativa privada e a quem investe; Isso está despertando o interesse do grupo Rovema analisar a possibilidade de investimento no Acre, participando do processo de desenvolvimento e integração da região. Nenê Junqueira vai intermediar um encontro entre os responsáveis pelo grupo Rovema e o governador Gladson Cameli para determinar as áreas em que os empresários rondonienses poderão investir no estado.

O secretário de Produção visitou a área produtora de café em Cacoal e agora deve, junto com a comitiva, conhecer experiências ligadas a pecuária de corte e de leite, além de laticínios e frigoríficos que também podem se mostrar interessados em investir no Acre.