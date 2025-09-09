Forte chuva com ventania causa destruição e assusta moradores na BR-317

Telhas, árvores e caixa d’água foram arrancadas; moradores relatam momentos de pânico, mas não há feridos

Uma forte chuva acompanhada de ventos intensos provocou destruição e assustou moradores da Estrada do Pacífico (BR-317), no km 17, sentido Brasiléia/Assis Brasil, na tarde desta terça-feira (9).

O pecuarista Cristiano Araújo relatou que estava acompanhado de dois funcionários quando o temporal chegou de forma repentina. “Eu fiquei com medo. Foi muito assustador que não deu nem pra filmar com o celular, procuramos abrigo”, contou em áudio.

De acordo com ele, cerca de 40 a 50 telhas foram arrancadas, além de árvores e até uma caixa d’água, que não resistiram à força do vento. Em vídeo feito logo após a tempestade, Cristiano mostrou os estragos em sua propriedade.

Apesar do susto, não houve registro de feridos, apenas danos materiais. Até o momento, não há confirmação se outras propriedades da região também foram atingidas.

Segundo o portal otempoaqui.com.br, a previsão para esta terça-feira já indicava tempo quente com possibilidade de pancadas intensas de chuva. O mês de setembro, marcado pela transição para a primavera, traz períodos de instabilidade, com temperaturas que nesta semana devem variar entre 20ºC e 37ºC no Acre.

