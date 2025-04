Fortaleza tem gol anulado, empata com Sport e chega ao 5º jogo sem vencer

O Fortaleza teve um gol polêmico não dado na Ilha do Retiro, em Pernambuco, e ficou no empate sem gols com o Sport. O jogo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fortaleza chegou ao quinto jogo sem vitória no torneio nacional — agora, são três empates e duas derrotas. O Leão do Pici chegou aos seis pontos e figura na 14ª colocação.

Do outro lado, o lanterna Sport segue sem vencer no Brasileirão. O time pernambucano amarga a última posição e soma apenas dois pontos.

Os dois times, agora, retornam a campo por competições diferentes. O Sport encara o Fluminense no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada da Série A. Já o Fortaleza terá pela frente o Retrô nesta terça-feira, a partir das 19h, na Arena de Pernambuco, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Fonte: UOL

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários