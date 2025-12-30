Cotidiano
Fortaleza desiste do Brasileiro A1 e Adesg pode entrar no A3 em 2026
A diretoria do Fortaleza anunciou na segunda, 29, o encerramento das atividades do futebol feminino no clube para a temporada de 2026. A equipe cearense tinha uma vaga garantida na Série A1, mas com a desistência o Vitória, da Bahia, 5º colocado no Brasileiro A2, garante o acesso para a próxima temporada. Adesg pode ser beneficiada A descontinuidade do trabalho do Fortaleza gera mudanças nas …
O post Fortaleza desiste do Brasileiro A1 e Adesg pode entrar no A3 em 2026 apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD Esportes
Comentários
Cotidiano
Idoso de 61 anos é resgatado de dentro de caminhonete trancada sob calor intenso e passando mal em Rio Branco
Homem que se apresentou como tutor foi preso em flagrante por suspeita de abandono de incapaz. Bombeiros arrombaram vidro para salvar vítima, que estava com pressão alta
Um idoso de 61 anos foi resgatado por bombeiros de dentro de uma caminhonete trancada na Rua Isaura Parente, em Rio Branco, na tarde de segunda-feira (29). O homem havia ficado mais de uma hora no veículo sob calor intenso até que pedestres perceberam que ele passava mal e acionaram a polícia.
O major Ocimar Farias, do Corpo de Bombeiros, explicou que, após tentativas frustradas da RBTrans e de um chaveiro, a equipe arrombou o vidro traseiro para retirar a vítima, que estava com pressão alta e debilitada. Um homem que se apresentou como tutor do idoso e dono do veículo foi preso em flagrante pela Polícia Militar, sob suspeita de abandono de incapaz.
O idoso recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado para atendimento médico. A PM confirmou indícios de abandono, uma vez que ele permaneceu trancado sem os cuidados necessários.
O major Ocimar Farias explicou que os bombeiros quebraram o vidro de uma das janelas para ter acesso ao idoso.
“Ele faz uso de remédios e estava com o carro trancado no calor. Quando chegamos ao local já tinha uma equipe da RBTrans tentando abrir, mas não conseguiu. Nossa única alternativa foi fazer o arrombamento do vidro traseiro”, reforçou.
O bombeiro confirmou que o idoso estava com a pressão alta e debilitado. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local. A PM-AC confirmou que ‘foi constatado que o idoso se encontrava em situação de vulnerabilidade, havendo indícios de abandono de incapaz, uma vez que permaneceu trancado no veículo sem os cuidados necessários’.
Comentários
Cotidiano
Moradores de Manoel Urbano enfrentam ruas intransitáveis e lama em pleno fim de ano
Reportagem flagrou acesso apenas por tábuas improvisadas e quadriciclos na Baixada do Porto Atual. População cobra ações da prefeitura para infraestrutura local
Na Baixada do Porto Atual, em Manoel Urbano, ruas completamente tomadas pela lama dificultam o tráfego de pedestres e veículos em pleno período de festas de fim de ano. A situação, flagrada pela reportagem do jornalista Gilmar Mendes Lima nesta terça-feira (30), revela problemas crônicos de infraestrutura que seguem sem solução, afetando principalmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.
Moradores relataram que a única forma de acesso em vários trechos é por tábuas improvisadas sobre a lama ou por quadriciclos — os únicos veículos capazes de trafegar no local. Eles afirmam que a área está entre as mais negligenciadas pela Prefeitura de Manoel Urbano, sem serviços regulares de recuperação das vias ou drenagem, situação que piora com as chuvas.
A população cobra ações emergenciais para garantir condições mínimas de acesso e evitar que o abandono persista, impactando a rotina e a segurança das famílias que residem na localidade.
Comentários
Cotidiano
Os municípios de Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro recebem metas de 110 unidades do Minha Casa, Minha Vida
Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro terão até agosto de 2026 para cumprir etapas e enviar propostas; moradias são voltadas a cidades com histórico de dificuldades habitacionais
Os municípios de Assis Brasil, Feijó e Plácido de Castro, no interior do Acre, passaram a ter metas definidas para construção de 110 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. A definição consta em portaria publicada no Diário Oficial da União, que altera normativa do Ministério das Cidades.
De acordo com a publicação, Assis Brasil receberá 30 unidades, enquanto Feijó e Plácido de Castro terão 40 cada. As prefeituras têm até 28 de agosto de 2026 para enviar suas propostas ao ministério, seguindo as etapas de análise de viabilidade e documentação exigidas pelo programa.
As moradias integram a modalidade subsidiada para áreas urbanas, voltada a municípios impactados por eventos climáticos, crescimento desordenado e dificuldades históricas de acesso à moradia formal. Após a aprovação final, os processos serão encaminhados para contratação e início das obras.
Você precisa fazer login para comentar.