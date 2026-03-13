Cotidiano
Forças de segurança recapturam foragido e prendem liderança do Comando Vermelho em Cruzeiro do Sul
Operação do Gefron no bairro Miritizal prende três homens; líder da facção exercia papel de comando e impunha medo na comunidade local
Na manhã desta sexta-feira (13), uma ação coordenada pelas forças de segurança resultou na recaptura de um foragido do Presídio Manoel Neri da Silva, localizado no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Durante a operação, além do fugitivo, outras duas pessoas foram presas.
De acordo com informações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), um dos detidos é apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na região, exercendo papel de comando dentro da facção criminosa e impondo medo à comunidade local. O terceiro preso seria um comparsa direto desse líder, acusado de dar suporte às atividades ilícitas do grupo.
Com o líder da facção, os policiais encontraram uma pequena quantidade de skank, droga derivada da maconha.
As buscas
A recaptura ocorre mais de uma semana após a fuga de seis detentos do presídio Manoel Neri da Silva, registrada no dia 1º de março. Na ocasião, os presos aproveitaram o horário de visitas e uma forte chuva para escapar do bloco 8 da unidade prisional, utilizando ferros retirados das paredes e uma corda artesanal feita com camisetas.
Horas após a fuga, Anderson Galvão da Silva foi recapturado em uma área de mata nas proximidades do presídio. No último domingo (8), uma semana após o ocorrido, cinco detentos ainda permaneciam foragidos. A nova recaptura nesta sexta-feira reduz para quatro o número de foragidos.
Os detentos que ainda não foram recapturados são:
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Tiago Gomes da Silva
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Messias Cavalcante Pedrosa
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Bruno do Nascimento Monteiro
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Antônio da Silva e Silva
Taisson Gomes de Souza, que também estava foragido, foi recapturado nesta operação.
Reforço no combate ao crime organizado
Segundo o Gefron, a operação representa um avanço no combate às organizações criminosas que atuam no interior do Acre, onde o receio da população em denunciar ainda é um desafio para as autoridades.
O presídio Manoel Neri da Silva não possui muro, o que facilita esse tipo de evasão. As buscas têm contado com apoio integrado das polícias Civil, Penal e Militar, do Gefron e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que chegou a utilizar um helicóptero nas diligências.
A população pode contribuir com denúncias anônimas sobre o paradeiro dos foragidos por meio do telefone 190.
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Gefron prende liderança do Comando Vermelho no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul
Suspeito exercia papel de comando na facção e impunha medo na comunidade; com ele foi encontrada pequena quantidade de skank
Na tarde desta sexta-feira (13), uma ação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) resultou na prisão de um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na região do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.
Segundo informações repassadas pela corporação, o suspeito exercia papel de comando dentro da facção criminosa, influenciando atividades ilegais e impondo medo à comunidade local. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem uma pequena quantidade de skank, droga derivada da maconha.
A prisão é considerada estratégica para enfraquecer a atuação da organização criminosa no município, que enfrenta desafios relacionados ao crime organizado e à intimidação de moradores.
Denúncias
O tenente Fabrício Machado, coordenador do Gefron, destacou que a população ainda demonstra receio em denunciar atividades criminosas, mas reforçou que há canais seguros para colaborar com as autoridades. Um número foi disponibilizado para denúncias anônimas: (68) 99910-2174.
A operação faz parte de um esforço integrado das forças de segurança para combater o avanço de facções criminosas no interior do Acre, onde o isolamento geográfico e a falta de infraestrutura em algumas regiões dificultam o trabalho policial e favorecem a atuação de grupos ilegais.
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Seleção Acreana viaja para disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16
A Seleção Acreana de Vôlei Masculino Sub-16 viajou nesta sexta, 13, para Saquarema, no Rio de Janeiro, e começa a disputar a partir deste sábado, 14, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol(CDV) da Confederação Brasileira de Voleibol(CBV) o Campeonato Brasileiro.
“Temos um compromisso com as competições de base e essa é mais uma etapa neste início de temporada”, declarou o presidente da Federação Acreana de Voleibol(FEAV), professor João Petrolitano.
No grupo B
A Seleção Acreana ficou no grupo B e terá como adversários as seleções do Mato Grosso, Roraima e Piauí. A estreia do Acre será neste sábado, a partir das 5 horas, contra o Mato Grosso.
“Fizemos um bom período de treinamentos e a meta é sempre realizar uma boa campanha”, disse o técnico Alfredo Teles.
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Dheryke e Negueba serão relacionados para disputa da semifinal
Com um treino tático nesta sexta, 13, no José de Melo, o elenco do Rio Branco fechou a preparação para o confronto diante do Galvez. A semifinal do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 será neste sábado, 14, a partir das 15 horas, no Tonicão.
O meia/atacante Dheryke e o atacante Negueba participaram do treinamento e serão relacionados para o jogo decisivo.
“Não estão completamente recuperados, mas podem ser decisivos para a reta final do jogo. Precisamos ter opções e por isso os dois serão relacionados”, disse o técnico Ulisses Torres.
Não confirmou
Ulisses Torres ainda avalia alguns detalhes e por isso não confirmou os titulares do Mais Querido.
“É um jogo onde não podemos perder e é necessário avaliar todas as possibilidades. Vamos enfrentar a melhor equipe da fase de classificação e não podemos errar”, afirmou Ulisses Torres.
Marllon confiante
Para o atacante Marllon, o Rio Branco tem todas as possibilidades de reverter a vantagem do Galvez na semifinal.
“Vamos enfrentar uma grande equipe, mas não podemos temer. Precisamos fazer o nosso jogo”, afirmou Marllon.
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