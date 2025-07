Levando cerca de dois dias de barco e 3 horas de caminhada, no verão, da comunidade até a cidade de Feijó, o Ciopaer esteve presente na operação para garantir que a ação fosse realizada com rapidez

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Grupo Especial de Operação em Fronteira (Gefron), realizou um mandado de prisão em comunidade de difícil acesso.

A ação foi solicitada pela promotora do Ministério Público do Acre, que entrou em contato com a Secretaria de Segurança, para um apoio aéreo, para realizar o cumprimento do mandado de prisão do acusado por estuprar a enteada e a filha na comunidade recreio próximo ao município de Feijó.

Levando cerca de dois dias de barco e 3 horas de caminhada, no verão, da comunidade até a cidade de Feijó, o Ciopaer esteve presente na operação para garantir que a ação fosse realizada com rapidez. As forças de segurança se deslocaram até a comunidade recreio em busca do acusado para realizar a prisão, e ele foi levado a Feijó e entregue à Polícia Civil.

Sem seguida, foram até o seringal São Francisco, Colônia Pão de Mel, na casa da família para uma busca e apreensão de arma de fogo e resgate a mãe e as quatro crianças, que foram levadas ao Ministério Público e à Polícia Civil.

O coordenador do Ciopaer, Sérgio Albuquerque, destaca que a ação teve apoio e foi realizada com sucesso. “Tivemos o apoio do Gefron e do Ministério Público, com uma psicóloga para o apoio ao resgate das vítimas. Apesar do difícil acesso da localidade, a operação foi concluída com rapidez nas condições que tínhamos”, afirmou

