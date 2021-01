Nas primeiras horas desta terça-feira, 05, homens das forças de segurança do Estado, Polícias Civil e Militar, prenderam em flagrante D. C. F. de 23 anos de idade e apreendeu um menor.

A prisão e apreensão ocorreu na Rua Francisco Ferreira Mendes, n°37, Bairro São Francisco em Manoel Urbano. O referido endereço era alvo das Polícias que investigava o ambiente onde possivelmente era usado como paiol (local onde eram guardadas as armas e munições usadas em crime)

D. C. F. Vulgo (Peteca) é monitorado por tornozeleira eletrônica e cumpria pena no regime semiaberto.

A ação policial foi desencadeada após a Polícia Civil realizou campana e visualizaram o menor em posse de arma de fogo entrando em uma residência.

De posse das informações a equipe da Policia Civil montou um cerco e logrou êxito na apreensão de três armas de fogo e munição.

As armas, um rifle calibre 22, uma espingarda 28 com cano duplo e uma espingarda 32 com cano serrado tipo escopeta, estavam dentro da residência e possivelmente seriam usadas no cometimento de ilícitos.

De acordo com o delegado Rômulo Carvalho, os envolvidos serão submetidos a investigação o que possivelmente acarretará na elucidação de crimes ocorridos naquele município.

