Extra
Forças de segurança interceptam barco e apreendem quase 250 kg de skunk no rio Juruá
Carga foi abandonada por criminosos que fugiram para a mata após cerco aéreo e fluvial montado por GOE/PM e Gefron
Uma operação integrada das forças de segurança do Acre resultou na apreensão de 248 quilos de skunk – droga derivada da maconha e de alta potência – na região do Juruá, nesta segunda-feira (10). O entorpecente era transportado em uma embarcação pelo rio Juruá, com destino ao município de Cruzeiro do Sul.
Segundo informações das equipes envolvidas, o setor de inteligência identificou previamente a movimentação suspeita do barco, que navegava havia dias pela região, possivelmente transportando drogas oriundas do Peru.
O cerco foi montado pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Militar, que se preparou para interceptar a embarcação pelo rio, enquanto o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) reforçou a ação com apoio aéreo, utilizando helicóptero para monitoramento e bloqueio de rota.
Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos aportaram às margens do rio e fugiram para a mata, abandonando o barco e a carga. Com o apoio do helicóptero, os agentes localizaram o carregamento, que foi apreendido e levado ao comando militar em Cruzeiro do Sul para pesagem e registro da ocorrência.
A apreensão representa um dos maiores impactos recentes ao tráfico na região, segundo as autoridades, causando significativo prejuízo que pode passe de dois milhões de reais às organizações criminosas.
Buscas seguem em andamento na área de selva na tentativa de localizar os envolvidos. O caso foi formalizado e segue sob investigação das forças de segurança.
Veja vídeo.
Comentários
Extra
Esgoto a céu aberto e mau cheiro geram crise em Brasiléia e provocam reação de moradores e vereadores
Problema se agrava com chegada do inverno amazônico; comerciantes relatam prejuízos e bairros temem novas inundações
A chegada do inverno amazônico tem intensificado um problema antigo em Brasiléia, na fronteira do Acre: a falta de manutenção na rede de esgoto e a limpeza insuficiente de ruas, o que tem gerado transtornos para moradores, comerciantes e motivado críticas na Câmara Municipal.
Em diferentes bairros, o esgoto a céu aberto tem provocado mau cheiro, acúmulo de resíduos e insatisfação da população. Nas áreas com concentração de estabelecimentos do ramo de alimentação, o impacto é direto. Empresários relatam queda no movimento devido ao odor intenso, que afasta clientes e compromete os negócios.
As reclamações também chegaram ao Legislativo. Vereadores têm exibido vídeos durante as sessões da Câmara para denunciar a situação e pressionar por medidas. Segundo parlamentares, o problema se arrasta há meses, incluindo ramais da zona rural que, segundo eles, ficaram sem manutenção mesmo durante o verão.
Com o início do período chuvoso, a preocupação aumenta. O receio é de que pontos críticos da cidade voltem a registrar alagamentos. Nos bairros Francisco José Moreira e Ferreira Silva, na região alta do município, a falta de limpeza e reparos na rede de drenagem já causou inundações no passado recente, resultando em prejuízos para famílias que, até hoje, aguardam soluções definitivas.
A população cobra ações urgentes do poder público, principalmente com a intensificação das chuvas, que pode agravar ainda mais o cenário nos próximos meses.
VEJA VÍDEO ABAIXO:
Comentários
Extra
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE BRASILÉIA – EDITAL DE ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPA
SINDICATO DOS LOJISTA DO COMÉRCIO DE BRASILÉIA
EDITAL DE ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPA
Em cumprimento ao Estatuto e Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nº 14.141, no Jornal Opinião ANO XIV – EDIÇÃO Nº 3.681 do dia 04 de novembro de 2025, no Jornal Alto Acre do dia 04 de novembro de 2025 e no edital afixado na Prefeitura Municipal no dia 04 de novembro de 2025, comunicamos que dia 9 de novembro de 2025 às 18 horas, foi encerrado o prazo para registro de chapas concorrentes a eleição do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS, CNPJ N° 18.519.615/0001-94, a ser realizada no dia 5 de janeiro de 2026, na sede do SINCOBRAS, situada à Rua Manoel Ribeiro, nº 647, Bairro Raimundo Chaar, Brasiléia/AC, CEP n. 69.932-970, tendo sido registrado apenas uma chapa, denominada “ATUAÇÃO”, encabeçada pelo empresário e atual Presidente do Sindicato, Jose Luiz Revollo Junior, com a seguinte composição para compor os cargos de Administração e representação para o exercício de 2026 a 2030, DIRETORIA: PRESIDENTE: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49; VICE-PRESIDENTE: Ducival Barrozo Archanjo, CPF nº 618.***.***-78; 1º DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Maria Olindina Lima de Castro, CPF nº 293.***.***-91 ; 2º DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Gustavo de Souza Castro, CPF nº 926.***.***-20; CONSELHO FISCAL EFETIVOS: Ruthimose Souza Cavalcante, CPF nº 893.***.***-00; Adriano de Souza Castro, CPF nº 715.***.***-53; Angela Maria Santos do Nascimento Silva, CPF n° 435.***.***-44; SUPLENTE CONSELHO FISCAL; Elane Araujo Batista da Silva, CPF nº 217.***.***-72; REPRESENTANTES JUNTO AO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA FECOMÉRCIO/AC: Efetivo: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49; Suplente: Ducival Barrozo Archanjo, CPF nº 618.***.***-78.
Brasiléia-Ac, 11 de novembro de 2025
JOSE LUIZ REVOLLO
CPF: 734.***.***-15
Presidente Comissão Eleitoral
Comentários
Extra
Veja vídeo: Suposto “racha” entre motos quase termina em tragédia em Brasiléia
Colisão foi registrada em vídeo; caminhonete chegou a ser atingida, mas motociclista saiu ileso
Dois motociclistas foram flagrados, na noite deste sábado (8), supostamente participando de um “racha” pelas avenidas Rui Lino e Dr. Manoel Marinho Montes, em Brasiléia, no interior do Acre. A disputa em alta velocidade quase terminou em acidente grave, por volta das 23h, nas imediações do bairro Três Botequins.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as motos acessam a avenida a toda velocidade, no instante em que dois carros trafegavam no sentido oposto. O primeiro veículo escapa por pouco de ser atingido. Já o segundo, uma caminhonete Chevrolet, tenta desviar, mas acaba sendo atingida na lateral esquerda por uma das motocicletas.
Apesar da violência do impacto, o motociclista envolvido na colisão conseguiu se levantar e, de acordo com registros, não sofreu ferimentos aparentes. O caso resultou apenas em danos materiais.
O trecho é conhecido pelo alto índice de acidentes. Somente na última sexta-feira (7), duas colisões envolvendo carros deixaram motoristas feridos, sendo que um deles precisou ser transferido para Rio Branco para avaliação cirúrgica após complicações.
Até o momento, não houve identificação oficial dos condutores envolvidos. Autoridades locais e moradores cobram, junto à Prefeitura e ao Detran, a instalação de sinalização adequada ou um semáforo na área, como forma de reduzir riscos e evitar novas ocorrências.
Você precisa fazer login para comentar.