Forças de segurança interceptam barco e apreendem quase 250 kg de skunk no rio Juruá

Carga foi abandonada por criminosos que fugiram para a mata após cerco aéreo e fluvial montado por GOE/PM e Gefron

Uma operação integrada das forças de segurança do Acre resultou na apreensão de 248 quilos de skunk – droga derivada da maconha e de alta potência – na região do Juruá, nesta segunda-feira (10). O entorpecente era transportado em uma embarcação pelo rio Juruá, com destino ao município de Cruzeiro do Sul.

Segundo informações das equipes envolvidas, o setor de inteligência identificou previamente a movimentação suspeita do barco, que navegava havia dias pela região, possivelmente transportando drogas oriundas do Peru.

O cerco foi montado pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Militar, que se preparou para interceptar a embarcação pelo rio, enquanto o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) reforçou a ação com apoio aéreo, utilizando helicóptero para monitoramento e bloqueio de rota.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos aportaram às margens do rio e fugiram para a mata, abandonando o barco e a carga. Com o apoio do helicóptero, os agentes localizaram o carregamento, que foi apreendido e levado ao comando militar em Cruzeiro do Sul para pesagem e registro da ocorrência.

A apreensão representa um dos maiores impactos recentes ao tráfico na região, segundo as autoridades, causando significativo prejuízo que pode passe de dois milhões de reais às organizações criminosas.

Buscas seguem em andamento na área de selva na tentativa de localizar os envolvidos. O caso foi formalizado e segue sob investigação das forças de segurança.

Veja vídeo.

