Forças de segurança fazem curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, 40 agentes das Polícias Militar, Civil e Penal, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão participando do curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático). As ações, que tiveram início na segunda-feira, 1, no auditório do Ministério Público, seguem até quarta-feira, 3, no quartel do 6º Batalhão da Polícia Militar e outros pontos.

O APH Tático é um atendimento de emergência específico para situações de risco elevado, como combates militares e operações de segurança pública, onde o ambiente é hostil e exige intervenções rápidas para salvar vidas. Foca em protocolos para controlar hemorragias massivas, gerir vias aéreas, e outras condições críticas, visando aumentar a sobrevida da vítima até a chegada a um centro hospitalar. No curso, os profissionais são treinados para atuar em situações de alto risco, aumentando a chance de sobrevivência das vítimas e da própria equipe.

“O objetivo é que nós fiquemos de igual para igual com todos os outros estados de forma que esse conhecimento fique equalizado entre vários setores da segurança pública, de forma que nós possamos ter o nivelamento do conhecimento igual com os outros estados do Brasil. Vai ser um curso bem intenso, de forma que eles fiquem preparados para o dia a dia”, pontua a coordenadora do curso, Jéssica Lima, 2º Sargento do Corpo de Bombeiros do Acre.

O curso, segundo o supervisor Gustavo Epitácio, é produzido pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. “Esse curso traz temas relacionados a operar em um ambiente hostil, dando a oportunidade de um policial ou até mesmo de paisanos a uma sobrevida até a chegada de uma unidade de suporte hospitalar. Isso traz uma segurança maior para os policiais. O objetivo do curso realmente é trazer esse conhecimento para que possa ser repassado dentro das corporações. O carro-chefe do curso de APH Tático é minimizar a hemorragia massiva, que é uma das principais causas de morte. Então, a gente trata a hemorragia dando a oportunidade que aquele policial consiga chegar no ambiente hospitalar em condição de ter um retorno da sua saúde”, concluiu.

