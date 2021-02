Após os imigrantes ameaçarem passar a força pela Ponte da Amizade que liga os países do Peru ao Brasil, através do Acre, o governo do país vizinho reforçou a segurança no intuito de impedir qualquer avanço por parte dos imigrantes.

O clima é considerado tenso no local, uma vez que os imigrantes querem uma passagem pelo País, para poder chegar em seus respectivos países de origem. A grande maioria é de nacionalidade haitiana, sendo que foi noticiado ter outras nacionalidades como indianos e paquistaneses.

Uma das grandes preocupação por parte do prefeito do município de Assis Brasil, é a superlotação desses imigrantes na cidade. Desde o anuncio de fechamento das fronteiras por parte do Peru e Bolívia para estrangeiros, o número ultrapassa os 200 abrigados em uma escola e pelas ruas.

O município de Assis Brasil tem pouco mais de 7 mil habitantes, sendo a maioria de indígenas. O crescimento de pessoas infectadas pelo novo coronavirus, já classificou como mais contaminados, proporcionalmente, pelo covid-19 no estado do Acre.

Negociações com o Peru

O prefeito está em negociação com as autoridades peruanas e espera autorização para que eles possam ingressar no país.

“Eles estão sensíveis à situação. Há uma possibilidade de eles permitirem o ingresso. O governador de Madre de Dios está tentando autorização do governo federal peruano. Vão fazer uma triagem nesse grupo, testar todos eles para a Covid. Mas a crise vai além disso, mesmo que as autoridades permitam o ingresso desses imigrantes, amanhã, depois, nós teremos novamente esse número aqui no município de Assis Brasil”, desabafou. A prefeitura diz que continua dando assistência aos imigrantes que estão acampados na ponte. “Estamos levando, alimentação, água, tentando fazer a locação de tendas, para que essas pessoas possam se livrar da chuva, já que elas estão dispostas a ficar ali o tempo que for necessário para entrar no Peru”, diz o prefeito.

Até o momento não se tem notícias de um comunicado oficial por parte das autoridades peruanas sobre o caso.

Mais informações a qualquer momento.

