Forças de segurança apreendem arma de fogo, dinheiro e capturam foragido

O prefeito de Rio Branco e atual presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, esteve presente na manhã desta sexta-feira (16), na assembleia geral ordinária da Amac, que encerra as atividades de 2022.

Tião Bocalom afirmou que este foi um ano muito produtivo para a associação e, segundo ele, agora a associação está bem melhor.

“Muitos trabalhos e serviços que a Amac vem prestando está ajudando todos os municípios. Estou muito feliz pois estamos encerrando o ano com muita produção.”

De acordo com Marcus Lucena, diretor executivo da Amac, este é um dos principais ritos que acontecem anualmente, que é a apresentação do relatório de atividades dos municípios do biênio 2022, eleição da nova diretoria e do conselho fiscal da associação dos municípios

“Vamos tratar também sobre um termo de cooperação que foi assinado junto ao governo do estado através da secretaria estadual de educação, e também a apresentação da parceria público privada entre empresas que trabalham com aterro sanitário nos municípios para tentar resolver a questão da disposição final dos resíduos sólidos.”

O prefeito do Bujari, João Edvaldo Teles, mais conhecido como “padeiro”, exalta a importância da associação para os prefeitos do estado do Acre.

“Sem a AMAC a prefeitura não tem condições de gerenciar, para nós ela é o coração das prefeituras. Sempre reunimos ao final do ano, e agora nossa reunião de hoje é a eleição do nosso presidente, que se Deus quiser vai permanecer como está, pois temos que entender a importância da AMAC estar unida.”

