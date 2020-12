Durante uma operação integrada na manhã desta quinta-feira, 17 de dezembro, envolvendo as Polícias Militar, Civil e Penal prenderam umas das principais lideranças de uma Organização Criminal da região, que se encontrava foragida há mais de um ano. Durante a ação também foi apreendida 82 quilos de drogas.

As ações foram realizadas em cumprimento a ordens judiciais da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco e aconteceram nos imóveis das lideranças do crime organizado no município. No local, além das drogas, foram localizadas prensas para preparo da substância entorpecente, aparelhos celulares, televisores, câmeras de segurança e R$ 10 mil.

Outro homem também foi preso no local. A dupla foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil da Cidade.

