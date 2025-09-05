Forças de segurança apreendem 15 kg de cocaína escondidos em freezer em Cruzeiro do Sul

Homem foi preso em flagrante; droga seria transportada para Rondônia

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de 14,6 quilos de cocaína escondidos em um freezer e na prisão do homem que transportava o entorpecente, na noite de quinta-feira (4), em Cruzeiro do Sul.

O veículo que levava o eletrodoméstico foi interceptado próximo à Ponte da União, no bairro Miritizal, após troca de informações entre a Polícia Militar, Polícia Federal, Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e Polícia Civil. Na abordagem, cães farejadores da PM localizaram vários tabletes de cocaína escondidos nas laterais do freezer.

O condutor, identificado como J. da S. M., afirmou que receberia R$ 80 para transportar o objeto até outro ponto da cidade e entregá-lo a um caminhoneiro. O motorista do caminhão, por sua vez, declarou desconhecer o conteúdo e disse que havia sido contratado por uma mulher para levar o freezer até Porto Velho (RO).

Segundo as investigações, a droga pertenceria a um homem conhecido como “A.”, que já possui passagem por tráfico de drogas. O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

