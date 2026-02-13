Conecte-se conosco

Forças de segurança anunciam reforço no policiamento para o feriado de Carnaval no Alto Acre

39 minutos atrás

Major da Polícia Militar e comandante do 5º Batalhão do Alto Acre Tales Rafael (e), juntamente com o delegado Érick Maciel (d), coordenador regional da Polícia Civil no Alto Acre, falar da segurança na quina carnavalesca na regional.

Polícia Militar e Polícia Civil garantem atuação integrada, fiscalização no trânsito e reforço nas unidades durante o feriado prolongado

Os coordenadores da Segurança Pública na regional do Alto Acre concederam coletiva à imprensa para detalhar o planejamento operacional durante o período carnavalesco nas cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, major Thales Rafael, destacou que o esquema de segurança vem sendo estruturado com antecedência e contará com reforço de efetivo vindo de Rio Branco. Segundo ele, o objetivo é garantir maior sensação de segurança à população e aos visitantes que devem circular na região durante o feriado prolongado.

O oficial informou que haverá policiamento reforçado tanto em eventos privados, como o que ocorre em Brasiléia, quanto no Carnaval público de Xapuri, programado para cinco noites, de sexta-feira a terça-feira. Além disso, haverá atuação nos bairros e na área central das cidades.

O comandante também enfatizou que o trânsito será alvo de fiscalização rigorosa, com foco na prevenção de acidentes. A orientação é clara: quem for dirigir não deve consumir bebida alcoólica. O policiamento contará com viaturas, equipes móveis e atendimento pelo 190. Denúncias também poderão ser feitas pelo 181, canal da Polícia Civil.

Já o delegado Érick Maceil, coordenador regional da Polícia Civil no Alto Acre, ressaltou que, apesar de não haver Carnaval público em Brasiléia, haverá festa privada e grande movimentação na fronteira, especialmente em razão das festividades em Cobija, na Bolívia. Ele destacou que a região é turística e deve receber visitantes de Rio Branco e de outras localidades ao longo dos cinco dias de feriado.

De acordo com o delegado, as delegacias da região — especialmente em Epitaciolândia — estarão preparadas para possível aumento no volume de ocorrências. Haverá reforço de efetivo e alinhamento estratégico com a Polícia Militar e também com as forças de segurança bolivianas.

Outro ponto abordado foi a fiscalização quanto à presença de crianças e adolescentes nas festividades, em cumprimento às determinações judiciais. A Polícia Civil dará apoio ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar para assegurar que as restrições sejam respeitadas.

As forças de segurança reforçaram que o planejamento integrado busca prevenir ocorrências e garantir tranquilidade para quem pretende aproveitar o Carnaval ou visitar a região durante o período festivo.

Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – AVISO DE LICITAÇÃO

4 horas atrás

13 de fevereiro de 2026

Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

  1. OBJETO 

Aquisição de pastas executivas, tamanho a4, em couro sintético, personalizadas, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 27 de fevereiro de 2026 às 10h45min; 

Início da sessão de disputa de preço: 27 de fevereiro de 2026 às 11h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 13 de fevereiro de 2026.

Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – CONVOCAÇÃO

4 horas atrás

13 de fevereiro de 2026

Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre – SEBRAE

CONVOCAÇÃO

O SEBRAE – Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Público, realizado pela empresa Concepção Consultoria Especializada Ltda, para comparecimento e entrega de documentos pessoais na unidade de Gestão de Pessoas, até o dia de 19 de fevereiro de 2026, às 17h30, impreterivelmente, quando serão repassadas todas as orientações sobre o Processo de Admissão.

ID CANDIDATO ESPAÇO OCUPACIONAL CLASSIFICAÇÃO MUNICÍPIO
1 MATHEUS RODRIGUES DE ALMEIDA ANALISTA TÉCNICO I – GESTOR DE PROJETO E ATENDIMENTO 08 Rio Branco

Rio Branco/AC, 13 de fevereiro de 2026.

A Diretoria.

 

CONVOCAÇÃO

O SEBRAE – Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresa do Acre, convoca as pessoas candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Processo Seletivo Público 01/2015, realizado pela empresa FAPETEC, para comparecimento e entrega de documentos pessoais na unidade de Gestão de Pessoas, até o dia de 20 de fevereiro de 2026, às 17h30, impreterivelmente, quando serão repassadas todas as orientações sobre o Processo de Admissão.

ID CANDIDATO ESPAÇO OCUPACIONAL CLASSIFICAÇÃO MUNICÍPIO
1 GERSON EREMITH DE SOUZA JUNIOR ANALISTA CONTÁBIL – I 01 Rio Branco
2 ARUZA DE ABREU SARKIS ANALISTA DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS – I 01 Rio Branco
3 MAURIFRAN OLIVEIRA LIMA ANALISTA DE ATENDIMENTO – I 01 Cruzeiro do Sul
4 GLENDA LIMA DE ABREU ANALISTA DE ATENDIMENTO – I 01 Tarauacá
5 PEDRO LUCAS COSTA LIMA ANALISTA DE ATENDIMENTO – I 01 Brasiléia

Rio Branco/AC, 13 de fevereiro de 2026.

A Diretoria.

Polícia Civil prende suspeito de executar jovem com tiro na cabeça em Xapuri

9 horas atrás

13 de fevereiro de 2026

Maikin postou foto na internet se vangloriando após assassinar Ruan e depois fugir para a zona rural de Xapuri até ser localizado e preso – Foto: arquivo pessoal

Investigado confessou o crime, publicou foto após o assassinato e segundo envolvido já foi identificado

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na última quinta-feira (12), mandado de prisão preventiva contra M.D.A.B., conhecido como “Maikin”, de 23 anos, morador de Xapuri, suspeito de assassinar Ruan Pablo da Silva Franco, de 22 anos. A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral do município após dias de diligências em área rural de difícil acesso.

Os investigadores se deslocaram até a Reserva Extrativista Chico Mendes, seguindo pelo Ramal São João do Guarani, nas proximidades da Comunidade Rio Branco. O suspeito foi localizado em uma residência no Seringal Floresta, Colocação Putiú, onde estava escondido. Ele foi cercado e preso, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Durante interrogatório, o investigado confessou ter efetuado o disparo que atingiu a cabeça da vítima na madrugada do último domingo (8). Após o crime, ele fugiu para a zona rural, onde tentou se esconder em meio à mata.

Ruan Pablo da Silva Franco, de 22 anos, foi assassinado com dois disparos de arma de fogo na região da cabeça na madrugada de domingo (8), no bairro da Sibéria.

A polícia também apurou que, pouco depois do homicídio, o suspeito utilizou sua página pessoal na internet para publicar uma foto e fazer menção ao crime, em atitude considerada de deboche em relação à vítima.

O assassinato gerou forte comoção em Xapuri. Na noite do crime, Ruan saía de um bar quando dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos antes de fugir.

Maikin foi preso e confessou ser o autor dos disparos que matou Ruan.

Assim que tomou conhecimento do caso, o delegado titular de Xapuri, Luccas Vianna, instaurou inquérito e determinou diligências ininterruptas, coordenadas pelo inspetor-chefe Eurico Feitosa. O trabalho resultou na identificação do suspeito, na representação pela prisão preventiva e no cumprimento do mandado.

Segundo o delegado, a prisão reforça o compromisso da instituição com a elucidação de crimes graves e com a resposta firme à criminalidade, mesmo diante das dificuldades logísticas enfrentadas nas áreas rurais.

Motocicleta usada pelos acusados foi localizada abandonada e o segundo envolvido foi identificado.

Motocicleta apreendida e segundo suspeito identificado

Na manhã desta sexta-feira (13), os investigadores localizaram, em um matagal, a motocicleta utilizada para transportar o autor até o local do crime.

De acordo com a Polícia Civil, há um segundo envolvido, responsável por conduzir o veículo. Ele já foi identificado e está sendo procurado para responder como coautor do homicídio.

Matéria relacionada:

Jovem é executado com tiros na cabeça durante a madrugada em Xapuri

