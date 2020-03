Brasileiros que tentavam passar para o lado brasileiro na manhã desta sexta-feira, dia 20, foram surpreendidos por militares das Forças Armadas da Bolívia, que não estão mais permitindo a entrada de estrangeiros no País.

A permissão só está sendo feita para os de nacionalidade boliviana e aos que possuem dupla nacionalidade. Importante frisar que, uma vez dentro do País, não poderá mais retornar e esse trabalho, está em conformidade com o Decreto publicado na última terça-feira pela presidente em exercício, Jeanine Añes.

Com a decisão, os brasileiros que foram impedidos de passar, sendo que muitos trabalham no lado boliviano. Por alguns momentos, uma confusão no lado brasileiro foi gerada tanto na ponte em Epitaciolândia, quando em Brasiléia, onde impediam a entrada de bolivianos.

Somente com a chegada da Polícia Militar no local, os ânimos foram acalmados e estabeleceram a ordem. O bloqueio no lado boliviano será realizado por 10 dias. Somente em alguns casos excepcionais, poderão deixar passar alimentos e combustível.

Ainda não foi possível saber quando o Exercito Brasileiro estará trabalhando nas fronteiras.

Mais informações a qualquer momento.

