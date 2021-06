Força Tática prende trio de narcotraficantes com muita droga e dinheiro no Beco do Classic

Policiais da Força Tática do 1º Batalhão prenderam um trio de narcotraficantes na noite de ontem (23) no Beco do Classic, no Conjunto Habitar Brasil, em Rio Branco. Uma denúncia anônima levou os militares até ao local indicado, que funcionava como “boca de fumo”.

Uma varredura foi realizada na residência e os militares encontraram 50 trouxinhas de cocaína, 8 tabletes de maconha e 18 saquinho de skunk, além de merla e R$ 2.416,00 em espécie.

Diante do flagrante, não deu outra. Todos foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes e ficam à disposição da Justiça acreana.