Força Tática fecha ponto de tráfico e prende suspeito na Vila Acre

Polícia apreendeu mais de 100 pedras de crack, porções de cocaína e maconha após denúncia anônima em Rio Branco

Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas no início da noite deste domingo (22), no bairro Vila Acre, em Rio Branco. A ocorrência foi registrada na Travessa São Francisco, no Ramal do Canil, após denúncia anônima relatar intensa movimentação de usuários em uma residência da região.

No local, os policiais prenderam A. R. M. de L., apontado como suspeito de comandar o tráfico na área. Segundo a PM, o imóvel já vinha sendo monitorado devido ao fluxo constante de pessoas entrando e saindo em curto intervalo de tempo, característica associada à comercialização de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir para dentro da casa, mas foi acompanhado e detido pela guarnição.

Durante as buscas, a equipe apreendeu 110 pedras de crack, trouxinhas de cocaína, uma porção maior da mesma droga pesando cerca de 22 gramas e pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 104 gramas. Conforme a polícia, o material já estava fracionado e pronto para venda.

Também foram recolhidos balança de precisão, plástico filme, recipientes utilizados para armazenamento, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados à atividade de tráfico.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com todo o material apreendido, onde permanece à disposição da Justiça.

