Força Tática fecha ponto de tráfico e prende suspeito na Vila Acre
Polícia apreendeu mais de 100 pedras de crack, porções de cocaína e maconha após denúncia anônima em Rio Branco
Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas no início da noite deste domingo (22), no bairro Vila Acre, em Rio Branco. A ocorrência foi registrada na Travessa São Francisco, no Ramal do Canil, após denúncia anônima relatar intensa movimentação de usuários em uma residência da região.
No local, os policiais prenderam A. R. M. de L., apontado como suspeito de comandar o tráfico na área. Segundo a PM, o imóvel já vinha sendo monitorado devido ao fluxo constante de pessoas entrando e saindo em curto intervalo de tempo, característica associada à comercialização de entorpecentes.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir para dentro da casa, mas foi acompanhado e detido pela guarnição.
Durante as buscas, a equipe apreendeu 110 pedras de crack, trouxinhas de cocaína, uma porção maior da mesma droga pesando cerca de 22 gramas e pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 104 gramas. Conforme a polícia, o material já estava fracionado e pronto para venda.
Também foram recolhidos balança de precisão, plástico filme, recipientes utilizados para armazenamento, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados à atividade de tráfico.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com todo o material apreendido, onde permanece à disposição da Justiça.
ROTAM Alfa prende suspeito com 89 porções de drogas em Rio Branco
Homem de 27 anos foi detido durante patrulhamento no bairro Ayrton Senna; entorpecentes foram encontrados em área abandonada próxima ao local da abordagem
Uma ação do BOPE, por meio da companhia ROTAM Alfa, resultou na prisão de João Lucas Simão Barbosa, de 27 anos, na noite deste sábado (22), na Rua da Sanacre, bairro Ayrton Senna, em Rio Branco. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando identificou o homem em atitude considerada suspeita, abrigado sob a cobertura de um ponto comercial. A área, conforme os militares, é conhecida por registros recorrentes de venda de entorpecentes.
Diante da situação, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal. Na sequência, fizeram consulta ao sistema para verificar a situação judicial do suspeito.
Durante varredura em um terreno abandonado nas proximidades, os militares localizaram uma bolsa de ombro contendo 35 trouxinhas de substância semelhante a skank, 29 de material análogo à cocaína e 25 de substância aparentando ser crack, totalizando 89 porções.
João negou ser o dono do material apreendido. No entanto, conforme a polícia, não havia outras pessoas no local no momento da ocorrência, o que caracterizou o flagrante.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
BOPE prende foragido da Justiça durante abordagem na parte alta de Rio Branco
Homem condenado por tráfico e associação criminosa tinha mandado de prisão em aberto desde abril de 2025
Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) resultou na prisão de Pedro Lucas de Souza Lima, de 25 anos, no fim da tarde da última sexta-feira (20), na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Nova, na parte alta de Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito, natural da Bahia, estava na capital acreana mesmo sendo considerado foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido no dia 9 de abril de 2025, após condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.
Informações repassadas às equipes apontavam que o homem estaria circulando na região do bairro Tancredo Neves, nas proximidades do antigo “Fusion Preto”, e já era conhecido pelos policiais do BOPE. Durante patrulhamento ostensivo, os militares identificaram um veículo Ford Fusion com as características informadas.
Ao constatarem irregularidades no automóvel, que estava em desacordo com as normas de trânsito, os policiais realizaram a abordagem. Durante a checagem dos dados do condutor, foi confirmado o mandado de prisão em aberto.
Para garantir a legalidade da ocorrência, foi acionada a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), que realizou o teste do etilômetro. O resultado foi negativo para ingestão de álcool.
Ainda conforme a polícia, o veículo apresentava pendências administrativas e foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC). O motorista também foi autuado com base em dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo os artigos 162, §1º c/c 164/165 e 230, inciso XVIII.
Após os procedimentos no local, Pedro Lucas foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado de prisão e demais providências legais.
PM do Acre conclui treinamento e aguarda licitação para implantar 200 câmeras corporais ainda em 2026
Convênio com Ministério da Justiça prevê investimento de R$ 3,48 milhões; equipamentos devem ser usados prioritariamente no policiamento ostensivo
A comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Marta Renata, detalhou nesta semana o estágio atual da implementação das câmeras corporais (bodycams) pelos agentes de segurança no estado.
A medida, que visa aumentar a transparência e a segurança nas abordagens, é fruto de uma parceria estratégica com o Governo Federal. Segundo a comandante, a corporação já cumpriu as etapas internas preparatórias para a chegada dos equipamentos .
“Então, a Polícia Militar assinou um convênio com o Ministério da Justiça para a implantação, para a utilização, né, das câmeras corporais. Nós já fizemos a parte de treinamento, capacitação do efetivo. Agora é aguardar realmente os trâmites legais para questões de licitação e efetivação do serviço aqui na corporação”, explicou Marta Renata.
Questionada sobre um cronograma específico para que os policiais comecem a utilizar as câmeras nas ruas, a coronel ressaltou que o ritmo agora depende das instâncias federais, afirmando que “esse prazo depende muito das tratativas e dos encaminhamentos dados pelo Ministério da Justiça”.
Investimento e cronograma
A decisão do Governo do Acre de avançar com essa tecnologia ganhou força após intensas discussões com o Ministério Público e a publicação de diretrizes nacionais que padronizaram o uso desses dispositivos no Brasil. Para viabilizar o projeto, o estado oficializou um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública no valor aproximado de R$ 3,48 milhões.
Com o treinamento iniciado ainda no primeiro semestre de 2025, a expectativa é que um lote inicial de 200 câmeras entre em operação plena até o final deste ano, atendendo prioritariamente as unidades de policiamento ostensivo.
Nacional
Com essa iniciativa, o Acre ingressa em um cenário nacional de modernização da fiscalização policial que já conta com estados pioneiros, como Santa Catarina e São Paulo. Enquanto São Paulo apresenta um dos programas mais robustos do país, com reduções drásticas na letalidade policial, outras unidades da federação como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pará também avançam com sistemas próprios ou em fase de expansão.
Recentemente, o Ministério da Justiça habilitou o Acre junto a outros oito estados para receberem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, consolidando a tecnologia como uma ferramenta essencial de proteção tanto para o cidadão quanto para o próprio policial, servindo como prova técnica inquestionável em processos judiciais.
