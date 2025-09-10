Força Tática da PM estoura laboratório e prende dupla com drogas em Rio Branco

A Escola do Legislativo Acreano (EL/Aleac) alcançou uma conquista inédita ao garantir o primeiro lugar na etapa regional do Prêmio IEL de Talentos, promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A Escola venceu na categoria Estágio Inovador, consolidando-se como referência no fortalecimento da formação profissional e no incentivo à qualificação de jovens talentos no Acre. A premiação aconteceu na tarde da última terça-feira (9), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

A diretora da Escola, Michelle Andressa, comemorou o resultado e destacou a importância da parceria com a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para o êxito da iniciativa. “Esse prêmio representa muito para todos nós, porque mostra que estamos no caminho certo. Ter ficado em primeiro lugar é motivo de orgulho para toda a nossa equipe. Quero agradecer à Mesa Diretora e, em especial, ao presidente Nicolau Júnior, que sempre acreditou e deu total apoio para que a Escola pudesse alcançar esse resultado”, afirmou.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), ressaltou que a conquista é fruto de um trabalho coletivo e do compromisso da atual gestão com a valorização da educação legislativa. “A Escola do Legislativo é um patrimônio da Assembleia e tem cumprido um papel fundamental na formação e qualificação dos servidores e da comunidade. Esse reconhecimento do IEL, com a conquista do primeiro lugar, reforça que estamos no caminho certo e que investir em educação é investir no futuro do Acre”, destacou.

Já o superintendente do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova, ressaltou o papel social do estágio e reforçou o compromisso do Instituto com a legalidade e a qualidade na intermediação da atividade. “Parabéns a todos os vencedores. Tenham o IEL como um parceiro para a vida toda. Nosso papel também é estimular o empreendedorismo”, afirmou.

Com a vitória na etapa regional, a Escola do Legislativo está automaticamente classificada para a etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos, que será realizada em dezembro, em Pernambuco, reunindo os melhores projetos do país.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Ismael Medeiros

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários