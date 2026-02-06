Força Tática apreende quatro adolescentes por suspeita de tráfico no bairro Tancredo Neves

Entorpecentes, dinheiro e comprovantes de pagamentos via PIX foram encontrados durante abordagem em terreno baldio

Uma equipe da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar apreendeu quatro adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, durante patrulhamento a pé no Beco São Jorge, na Rua São Francisco, bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com a PM, os militares realizavam rondas na região quando perceberam o grupo em atitude suspeita em um terreno baldio. Ao notarem a aproximação da guarnição, os jovens tentaram fugir, mas foram rapidamente alcançados e abordados.

Durante a revista, os policiais localizaram um pote plástico contendo entorpecentes. Um dos adolescentes, de 17 anos, assumiu a posse do material e confessou que comercializava drogas desde o início da tarde, recebendo pagamentos em dinheiro e também por transferências via PIX. No aparelho celular do menor, foram encontrados comprovantes das transações eletrônicas, o que reforçou a suspeita da prática do tráfico.

No local, a equipe apreendeu papelotes de pasta base de cocaína, porções de maconha do tipo skunk e R$ 117 em espécie. Outro adolescente, de 16 anos, também foi flagrado com pequenas quantidades de entorpecentes.

Os demais menores informaram aos policiais que estavam no local por motivos diversos, entre eles a intenção de adquirir drogas.

Diante dos fatos, os quatro adolescentes foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o material recolhido, à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEFLA), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

