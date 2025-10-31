Força Tática apreende pistola e detém três suspeitos em ação no Loteamento Farah, em Rio Branco

Arma foi encontrada dentro de veículo que tocava música com apologia a facção criminosa

Uma ação rápida da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm e na detenção de três suspeitos, na noite desta quinta-feira (30), no Loteamento Farah, região do 2º Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da guarnição, a operação integra o reforço policial destinado a conter conflitos armados e ataques criminosos registrados nas últimas semanas na capital. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um veículo VW Polo Tracker com som automotivo em alto volume, tocando uma música que fazia apologia à facção Comando Vermelho.

Na abordagem, estavam no carro Jully Mayko Rocha Cabral Júnior, de 21 anos, que dirigia o veículo, e dois adolescentes de 17 anos. Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola 9 mm municiada e em perfeito estado de funcionamento.

O condutor recebeu voz de prisão e os menores foram apreendidos. Todos foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permaneceram à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou que a ação faz parte de uma série de operações preventivas e repressivas intensificadas pelo 2º Batalhão, com o objetivo de combater o avanço de facções criminosas na região do 2º Distrito da capital.

